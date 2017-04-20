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Николай Басков превратился в зомби

20 апреля
2017 год

Новости кино >>
20 апреля 2017
Василий Сигарев снял короткометражный фильм «Z», на самом деле являющийся рекламой жилого комплекса ЗилАрт. Кинолента начинается с нападения зомби на Николая Баскова. Главную роль в фильме сыграла Яна Троянова, пытающаяся спасти своих детей и увезти их из Москвы, несмотря на то, что её со всех сторон атакуют зомби.



В ролике также снимались Светлана Камынина, Иван Титяев, Виталия Корниенко, Александр Баширов, Пётр Коршунков и Владимир Симонов. Во время титров на экране под музыку группы The Cranberries
появляется певец Николай Басков в образе ожившего мертвеца.

В планах режиссёра создать полнометражный фильм про зомби, но на это нужны средства, так что для начала Сигарев снял рекламирующую недвижимость короткометражку, совместив приятное с полезным. Также режиссёр не исключает возможности выпуска сериала «Z».

Василий Сигарев снял такие картины как «Страна Оз», «Волчок» и «Жить».
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Николай Басков превратился в зомби фотографии
Николай Басков превратился в зомби фотографии
Николай Басков превратился в зомби фотографии
Николай Басков превратился в зомби фотографии
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