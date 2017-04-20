Николай Басков превратился в зомби

Василий Сигарев снял короткометражный фильм «Z», на самом деле являющийся рекламой жилого комплекса ЗилАрт. Кинолента начинается с нападения зомби на Николая Баскова. Главную роль в фильме сыграла Яна Троянова, пытающаяся спасти своих детей и увезти их из Москвы, несмотря на то, что её со всех сторон атакуют зомби.
В планах режиссёра создать полнометражный фильм про зомби, но на это нужны средства, так что для начала Сигарев снял рекламирующую недвижимость короткометражку, совместив приятное с полезным. Также режиссёр не исключает возможности выпуска сериала «Z».
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