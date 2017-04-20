VR-фильмы российского производства представят в Каннах

На 70-м Международном Каннском фестивале будет продемонстрирована программа российских короткометражных сферических фильмов в виртуальной реальности Russian VR Seasons (Les VR Saisons Russe). Показ состоится 21 мая
в инновационном хабе NEXT кинорынка Marche du Film. Зрители смогут посмотреть фильмы российской и других программ в специально построенном зале для синхронного показа на более чем 30 шлемах виртуальной реальности Gear VR.
В программу Russian VR Seasons вошли шесть независимых фильмов из России. Среди них анимационно-мультимедийная картина одного из первых режиссёров фильмов в виртуальной реальности художника Дениса Семёнова
и Натальи Севериной «Между Петровым и Водкиным»
, рассказывающая об истории русского искусства 1912–1917 годов, и Full CG-анимация «Выход в открытый космос»
по мотивам истории Алексея Леонова
.
Программа включила в себя два документальных VR-фильма. Российско-американский проект «Озеро Байкал: Зимний Дух»
режиссёров Майкла Оуэна
и Георгия Молодцова
знакомит зрителя с живописной экосистемой крупнейшего пресного озера на Земле. Другой участник — первый в России социальный проект в виртуальной реальности VRability, который рассказывает о единственном в мире профессиональном колясочнике на льду Максиме Киселёве.
Также в рамках Russian VR Seasons будут показаны два игровых фильма в 360 градусов, созданных студентами Московской школы кино при поддержке Ассоциации дополненной и виртуальной реальности и компании Dell EMC для первого российского фестиваля сферического кино EMC VR Film Fest, прошедшего в июне 2016 года. Это «История одного шута» Алексея Быстрицкого
и Алексея Лихницкого
и «В кругу семьи» Валентина Рогатина
и Линары Багаутдиновой
, многократные участники европейских фестивалей, посвящённых VR 360.
70-ый Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 27 мая 2017 года.
Инновационный хаб «NEXT» на кинорынке Marche du Film будет открыт с 17 по 21 мая.
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