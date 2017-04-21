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Клинт Иствуд расскажет о предотвращении теракта

21 апреля
2017 год

Новости кино >>
21 апреля 2017
Клинту Иствуду приглянулась идея экранизации книги по реальным событиям «Поезд в 15:17 до Парижа: Подлинная история о террористе, поезде и трёх американских героях» (The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes), написанной Энтони Сандлером, Алеком Скарлатосом, Спенсером Стоуном и Джеффри Стерном.

Клинт Иствуд расскажет о предотвращении теракта

В новой драме пойдёт рассказ о трёх американцах - Сандлере, Скарлатосе и Стоуне, которым удалось обезвредить террориста, севшего на поезд Брюссель-Париж. При бандите был АК-47 и немалое количество патронов, но трое друзей тоже оказались не лыком шиты: один из них, в частности, был мастером боевых искусств, второй - членом Национальной гвардии, да и третий тоже наверняка не без талантов.

Автором сценария будущей ленты числится дебютантка Дороти Блискал, а продюсерами - Тим Мур, Кристина Ривера, Джессика Майер и сам Иствуд.

К кастингу создатели приступят на днях, а съёмки запланированы на ближайшие месяцы.
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Клинт Иствуд расскажет о предотвращении теракта фотографии
Клинт Иствуд расскажет о предотвращении теракта фотографии
Клинт Иствуд расскажет о предотвращении теракта фотографии
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