Клинт Иствуд расскажет о предотвращении теракта

Клинту Иствуду
приглянулась идея экранизации книги по реальным событиям «Поезд в 15:17 до Парижа: Подлинная история о террористе, поезде и трёх американских героях»
(The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes), написанной Энтони Сандлером
, Алеком Скарлатосом
, Спенсером Стоуном
и Джеффри Стерном
.
В новой драме пойдёт рассказ о трёх американцах - Сандлере, Скарлатосе и Стоуне, которым удалось обезвредить террориста, севшего на поезд Брюссель-Париж. При бандите был АК-47 и немалое количество патронов, но трое друзей тоже оказались не лыком шиты: один из них, в частности, был мастером боевых искусств, второй - членом Национальной гвардии, да и третий тоже наверняка не без талантов.
Автором сценария будущей ленты числится дебютантка Дороти Блискал
, а продюсерами - Тим Мур
, Кристина Ривера
, Джессика Майер
и сам Иствуд
.
К кастингу создатели приступят на днях, а съёмки запланированы на ближайшие месяцы.
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