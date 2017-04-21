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Неоморфу понравился колонист

21 апреля
2017 год

Новости кино >>
21 апреля 2017
Благодаря изданию Empire, в сети появились 3 свежих кадра из хоррора Ридли Скотта «Чужой: Завет».

Неоморфу понравился колонист

На них зрителям представили неоморфа, Майкла Фассбендера, Гая Пирса в роли Питера Вэйланда и планету Создателей.

В мидквеле «Чужого» также заняты Кэтрин Уотерстон, Нуми Рапас, Билли Крадап, Дэнни Макбрайд, Джеймс Франко, Демиан Бишир, Кармен Эджого, Эми Шейметц, Натаниел Дин, Калли Эрнандес и Горан Д. Клюе.

На экраны «Чужой: Завет» вырвется 18 мая.
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