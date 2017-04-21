Стартовали съёмки сериала «Ленин»

Кинокомпания Star Media и студия Babich Design по заказу Первого канала приступили к съёмкам 12
-серийного проекта «Ленин»
, посвящённого столетию Октябрьской революции, который раскроет ранее засекреченные факты о жизни, политической и революционной деятельности Владимира Ленина
и его соратников.
В основе сериала - более 20000
архивных материалов, воспоминания современников, исследования специалистов в области права, судебной психиатрии и криминологии. Документы, которые прежде были недоступны для изучения, раскроют тайну личности и происхождения Владимира Ульянова
, позднее взявшего псевдоним Ленин
. Мемуары родственников и приближенных одного из главных организаторов Октябрьского переворота, дела его сподвижников, сводки жандармерии рисуют образ, далекий от общепринятых представлений. Таким Ленина не знал никто.
Над созданием документального фильма работает большая авторская группа во главе с Игорем Липиным
, аналитиком в области политических движений и партий. У создателей проекта есть доступ во все центральные архивы РФ, включая архив ФСБ, и зритель сможет впервые увидеть подлинники секретных материалов о Владимире Ульянове. В число консультантов фильма вошли учёные-историки с мировым именем из России, Германии, США и других стран. Главный консультант фильма – начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России, доктор юридических наук, профессор, генерал-лейтенант В.С. Христофоров
, консультант – генерал майор запаса ФСБ России А.П. Зайцев
.
Съёмки сериала пройдут не только в российских городах, где жил и работал Владимир Ульянов – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ульяновске, но и в Европе, где прошли предреволюционные годы главного героя: в Женеве, Лондоне, Цюрихе, Мюнхене. На данный момент завершён съёмочный блок в Ульяновске, творческая группа начинает подготовку к съёмкам в Москве и павильонах Star Media. С июня съёмка будет вестись двумя группами – основным составом в Санкт-Петербурге, а дополнительная группа отправится в экспедицию по Европе.
Формат «Ленина»
- документально-историческая реконструкция. Создатели стремились добиться портретной схожести актёров с их историческими персонажами, поэтому особая роль при подготовке к съёмкам была отведена кастингу. Игровые сцены будут подкреплены кадрами архивных документов, снятыми непосредственно в архивах, куда ранее не допускалась ни одна съёмочная группа. Кроме того, специально разработанное графическое оформление и кадры кинохроники помогут погрузиться в эпоху конца XIX – начала XX веков.
По словам авторов сериала, Ленин – фигура, безусловно, мистическая. Мистической составляющей не лишён и сам проект. Например, день рождения режиссёра фильма Виталия Скородумова
совпал с днём рождения Владимира Ильича
– 22 апреля
.
Виталий Скородумов: «Я считаю, что этот фильм может сослужить хорошую службу для очеловечивания Ленина, который много десятилетий оставался идолом для советских людей. Нам хочется вернуть его на землю и показать телезрителю со всеми противоречиями – таким, каким он был на самом деле в жизни».
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