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21 апреля 2017
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Марион Котийяр вернулась к Матьё Амальрику
Марион Котийяр вернулась к Матьё Амальрику
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Новости кино >>
21 апреля 2017
В мае грядёт юбилейный
Каннский кинофестиваль
, а потому многие кинокомпании озаботились демонстрацией роликов фильмов, которые примут участие в программе престижного смотра.
В частности, Magnolia Pictures представила трейлер фильма
Арно Деплешена «Призраки Исмаэля»
.
Данная конкурсная лента с участием
Матьё Амальрика
,
Марион Котийяр
,
Шарлотты Генсбур
и
Луи Гарреля
будет открывать Каннский биеннале.
По сюжету кинорежиссёр Исмаэль уже 20 лет пытается разгадать тайну исчезновения своей возлюбленной Карлотты, но в конце концов его смыслом жизни становится Сильвия. Однако Карлотта неожиданно возвращается, и это разрушает любовную идиллию.
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