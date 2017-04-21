Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Марион Котийяр вернулась к Матьё Амальрику

21 апреля
2017 год

Новости кино >>
21 апреля 2017
В мае грядёт юбилейный Каннский кинофестиваль, а потому многие кинокомпании озаботились демонстрацией роликов фильмов, которые примут участие в программе престижного смотра.



В частности, Magnolia Pictures представила трейлер фильма Арно Деплешена «Призраки Исмаэля».

Данная конкурсная лента с участием Матьё Амальрика, Марион Котийяр, Шарлотты Генсбур и Луи Гарреля будет открывать Каннский биеннале.

По сюжету кинорежиссёр Исмаэль уже 20 лет пытается разгадать тайну исчезновения своей возлюбленной Карлотты, но в конце концов его смыслом жизни становится Сильвия. Однако Карлотта неожиданно возвращается, и это разрушает любовную идиллию.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Кроткая» Сергея Лозницы включена в основной конкурс Каннского фестиваля
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Матьё АмальрикЛуи ГаррельШарлотта ГенсбурМарион Котийяр
фильмы
Призраки Исмаэля

фотографии >>
Марион Котийяр вернулась к Матьё Амальрику фотографии
Марион Котийяр вернулась к Матьё Амальрику фотографии
Марион Котийяр вернулась к Матьё Амальрику фотографии
Марион Котийяр вернулась к Матьё Амальрику фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Колосов
19 апреля ушёл из жизни актёр Валерий Колосов.

День рождения >>

Антонина Богданова
Евгения Гусева
Ирэна Дубровская
Вадим Кузнецов
Эльмира Метревели
Николай Сахаров
Валентинс Скулме
Пётр Фёдоров
Олег Хабалов
Чарльз Гродин
Томаш Кот
Энтони Куинн
Энди МакДауэлл
Джеймс Макэвой
Сильвана Мангано
Тоби Стивенс
все родившиеся 21 апреля >>

Афиша кино >>

Кухня. Последняя битва
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Если б я была мужчиной
комедия
Бельгия, Франция, 2017
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
приключения, семейное кино
Россия, 2017
Квест
фильм ужасов
США, 2017
Наваждение
триллер
США, 2017
Неаполитанские истории
сатирическая комедия
Италия, 2015
Охотники за мёдом
Польша, Франция, 2016
Рейд: Пуля в голове
боевик, драма, комедия, триллер
Индонезия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью