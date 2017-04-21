Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Опубликованы первые официальные кадры из 7-го сезона «Игры престолов»

21 апреля
2017 год

Новости кино >>
21 апреля 2017
Опубликованы первые официальные кадры из седьмого сезона «Игры престолов».

Опубликованы первые официальные кадры из 7-го сезона «Игры престолов»

Шоураннерами предпоследнего сезона популярного сериала HBO являются бессменные Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.

В качестве режиссёров над 7 новыми эпизодами работали Джереми Подесва, Алан Тейлор, Марк Майлод и Мэтт Шекман.

«Игра престолов» вернётся к зрителям 16 июля.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Ради Арьи Старк в «Игру престолов» позвали певца Эда Ширана
Джон Сноу, Серсея и Дейнерис в новой рекламе «Игры престолов»
На грифелях карандашей вырезали 30 фигур по мотивам «Игры престолов»
персоны
Джереми Подесва
фильмы
Игра престолов

фотографии >>
Опубликованы первые официальные кадры из 7-го сезона «Игры престолов» фотографии
Опубликованы первые официальные кадры из 7-го сезона «Игры престолов» фотографии
Опубликованы первые официальные кадры из 7-го сезона «Игры престолов» фотографии
Опубликованы первые официальные кадры из 7-го сезона «Игры престолов» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Колосов
19 апреля ушёл из жизни актёр Валерий Колосов.

День рождения >>

Антонина Богданова
Евгения Гусева
Ирэна Дубровская
Вадим Кузнецов
Эльмира Метревели
Николай Сахаров
Валентинс Скулме
Пётр Фёдоров
Олег Хабалов
Чарльз Гродин
Томаш Кот
Энтони Куинн
Энди МакДауэлл
Джеймс Макэвой
Сильвана Мангано
Тоби Стивенс
все родившиеся 21 апреля >>

Афиша кино >>

Кухня. Последняя битва
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Если б я была мужчиной
комедия
Бельгия, Франция, 2017
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
приключения, семейное кино
Россия, 2017
Квест
фильм ужасов
США, 2017
Наваждение
триллер
США, 2017
Неаполитанские истории
сатирическая комедия
Италия, 2015
Охотники за мёдом
Польша, Франция, 2016
Рейд: Пуля в голове
боевик, драма, комедия, триллер
Индонезия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью