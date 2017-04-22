Малдер и Скалли снова в деле

Телеканал Fox продлил культовый сериал «Секретные материалы»
ещё на один сезон. 10 эпизодов покажут в конце 2017 года. Создатель шоу Крис Картер
заявил, что съёмки с участием актёров Дэвида Духовны
и Джиллиан Андерсон
начнутся уже этим летом.
Очевидно, успех 10-го сезона
возобновлённого сериала, который посмотрели 15 млн человек
, побудил продюсеров продолжить историю борьбы агентов ФБР Малдера и Скалли с глобальным заговором. Подробности сюжета нового сезона пока неизвестны.
«Секретные материалы» выходили на экраны с 1993 по 2002 год. Сериал получил множество престижных телевизионных наград, в том числе более 20 премий «Эмми» и «Золотой глобус». На основе сериала было снято два полнометражных фильма («Секретные материалы: Борьба за будущее»
и «Секретные материалы: Хочу верить»
), а также спин-офф «Одинокие стрелки»
. После четырнадцатилетнего перерыва, 24 января 2016 года состоялась премьера 10-го сезона.
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