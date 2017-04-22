Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Малдер и Скалли снова в деле

22 апреля
2017 год

Новости кино >>
22 апреля 2017
Телеканал Fox продлил культовый сериал «Секретные материалы» ещё на один сезон. 10 эпизодов покажут в конце 2017 года. Создатель шоу Крис Картер заявил, что съёмки с участием актёров Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон начнутся уже этим летом.

Малдер и Скалли снова в деле

Очевидно, успех 10-го сезона возобновлённого сериала, который посмотрели 15 млн человек, побудил продюсеров продолжить историю борьбы агентов ФБР Малдера и Скалли с глобальным заговором. Подробности сюжета нового сезона пока неизвестны.

«Секретные материалы» выходили на экраны с 1993 по 2002 год. Сериал получил множество престижных телевизионных наград, в том числе более 20 премий «Эмми» и «Золотой глобус». На основе сериала было снято два полнометражных фильма («Секретные материалы: Борьба за будущее» и «Секретные материалы: Хочу верить»), а также спин-офф «Одинокие стрелки». После четырнадцатилетнего перерыва, 24 января 2016 года состоялась премьера 10-го сезона.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Секретные материалы» стали самой успешной премьерой в истории американского телевидения
Отрывок из нового сезона «Секретных материалов»
персоны
Джиллиан АндерсонДэвид Духовны
фильмы
Секретные материалыСекретные материалы: Борьба за будущееСекретные материалы: Хочу верить

фотографии >>
Малдер и Скалли снова в деле фотографии
Малдер и Скалли снова в деле фотографии
Малдер и Скалли снова в деле фотографии
Малдер и Скалли снова в деле фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Колосов
19 апреля ушёл из жизни актёр Валерий Колосов.

День рождения >>

Надежда Азоркина
Анна Антонелли
Борис Голдаев
Нурмухан Жантурин
Ирина Зарубина
Елена Калинина (III)
Наталия Сумская
Александр Тютрюмов
Виктор Шульгин
Франсуа Берлеан
Шерил Ли
Джеффри Дин Морган
Мари-Жозе Нат
Джек Николсон
Эмбер Херд
Альфред Штруве
все родившиеся 22 апреля >>

Афиша кино >>

Кухня. Последняя битва
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
приключения, семейное кино
Россия, 2017
Если б я была мужчиной
комедия
Бельгия, Франция, 2017
Квест
фильм ужасов
США, 2017
Наваждение
триллер
США, 2017
Неаполитанские истории
сатирическая комедия
Италия, 2015
Охотники за мёдом
Польша, Франция, 2016
Рейд: Пуля в голове
боевик, драма, комедия, триллер
Индонезия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью