Джеку Николсону исполнилось 80 лет

Джек Николсон родился 22 апреля 1937 года в Новой Англии (до сих пор идут споры о родном городе оскароносного актёра: различные источники указывают то на Нептьюн в Нью-Джерси, то на Нью-Йорк). Его матерью была певица и танцовщица Джун Фрэнсис Николсон, воспитанием мальчика занимались бабушка Этель и дедушка Джон, работавший оформителем витрин в универмаге.
Впервые Николсон вышел на сцену ещё в школе, исполнив в театральной постановке джазовую песню. В старших классах он продолжает участвовать в театральной жизни школы, исполняет роль Ганнибала в спектакле по пьесе Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж». В 1955 году после просмотра фильмов «Человек с золотой рукой», «В порту» и «К востоку от рая» Джек Николсон решает стать профессиональным актёром. В одном из интервью он вспоминает, что особое впечатление на него произвела игра Марлона Брандо, драму «В порту» Николсон пересмотрел дважды за ночь.
Свой непростой карьерный путь будущий актёр начал с отдела мультипликации в компании MGM. За 30 долларов в неделю он развозил письма сотрудникам, прокалывал и стоговал бумагу, реквизировал устаревшие карандаши и отвечал на письма фанатов «Тома и Джерри». За два года работы на студии Николсон выучил имена почти всех сотрудников от исполнительных продюсеров до низшего звена. Там же он познакомился с продюсером Джо Пастернаком, который позвал Джека на кастинг. Вскоре руководство MGM сократило расходы и распустило всех сотрудников анимационного отдела и Николсон остался без работы.
Джек Николсон вступил в Гильдию киноактёров США, читал сценарии и брался за любые предложения. Весной 1958 года на экраны вышел первый фильм с Николсоном в главной роли. Это был триллер «Плакса-убийца», сценарий которого написали работники категории B. Главный герой Джимми Уоллес буквально сходит с ума после того, как два преступника пытаются изнасиловать его девушку и избивают его самого до полусмерти. Он берёт в заложники всех посетителей придорожного кафе, расположенного неподалёку и погибает под пулями прибывших по вызову полицейских. Критики разгромили провалившийся в прокате фильм, не пожалев и игру Николсона.
За десять лет, прошедших со времени первого появления на экране в 1958 году до первого серьезного успеха в 1969-м, Николсон принял участие в создании почти двух десятков малобюджетных картин (в качестве актёра, сценариста или продюсера), находившихся на периферии «основного потока» кинематографа. Человеком, открывшим ему дорогу в кино, стал постановщик Роджер Корман, чей высокий профессионализм в разработке традиционных киножанров (фильмов ужасов, триллеров, гангстерских лент) помог овладеть мастерством и выдвинуться большому количеству знаменитых впоследствии кинодеятелей, таких как режиссёры Коппола, Спилберг, Лукас, актёры Де Ниро, Хоппер, Питер Фонда.
В 1969 году Николсон сыграл свою первую роль, принёсшую ему широкую известность, в фильме Хоппера и Фонды «Беспечный ездок». Это ещё эпизод, но очень важный для понимания всего фильма, противопоставляющего героев-хиппи (Хоппера и Фонду), пересекающих Америку на мотоциклах в поисках призрачной наркотической свободы (на этот счет у авторов тоже нет иллюзий), и всех тех, что в отступлении от общественных норм видит посягательство на основы их собственной жизни. Джек играет молодого адвоката-южанина, бросающего скуку повседневности ради свободы «беспечных ездоков» и тем самым оказывающегося на грани двух образов жизни. За эту роль Николсон впервые был номинирован на «Оскар».
В следующем году последовала ещё одна номинация за лучшую мужскую роль в фильме «Пять лёгких пьес». Здесь его «опрощающийся» интеллигент в равной степени не может принять ни вульгарной и грубой «низкой» жизни, ни стерильной, сохраняющей лишь внешний декорум культуры. Конкретным выражением этих разнонаправленных характеристик личности становится шутовство. В 1974 году на экраны выходит «Китайский квартал»Романа Полански, и Николсон снова номинируется на «Оскар» за роль частного детектива Гиттеса, который по мере расследования дела о спекуляции земельными участками и планах их ирригации всё более и более приходит в изумление перед дьявольской силой зла.
В 1975 году Джек Николсон наконец-то получает свой первый «Оскар» за роль Патрика МакМёрфи в экранизации романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Его герой вносит в психиатрическую клинику, куда он попадает на экспертизу из тюрьмы, дух беспокойства и свободы. С хитроватой улыбкой до ушей, насмешливыми гримасами и ухмылками, он напоминает клоуна, который своими ужимками профанирует ту самую действительность, в которой как бы всецело участвует. Николсон-Макмёрфи стал своего рода памятником бунту живой личности против бездушной Системы, завершением эмоционального комплекса, связанного с понятием «бунтарские 60-е».
Одной из самых значимых ролей в карьере Джека Николсона остаётся образ писателя Джека Торренса в экранизации романа Стивена Кинга«Сияние». Чтобы погрузить съёмочную группу в необходимое психологическое состояние, Кубрик показывал им фильм «Голова-ластик». По словам актрисы Анжелики Хьюстон, которая в тот период жила с Николсоном, работа над фильмом настолько выматывала его, что, возвращаясь со съёмок, он падал в кровать и немедленно засыпал. Несмотря на это, Николсон работал над ролью не только в кадре, но и предлагал собственные сценарные решения. Например, сцена, где Джек, разминаясь, бросает теннисный мяч в стену, была придумана самим актёром. В сценарии она была описана просто — «Джек не работает». Для съёмок сцены, где Джек выламывает дверь в ванную комнату, были сделаны облегчённые двери, которые Джек Николсон, работавший добровольцем в пожарной службе, ломал слишком легко. После нескольких дублей пришлось делать новые, более тяжёлые и массивные двери. В итоге сцену снимали три дня, а Николсону пришлось разломать около 60 дверей.
В 80-е годы, отражая общую тенденцию кинематографа, актёр усиливает стилизаторскую, игровую составляющую своего дара. Николсон купается в комедийных возможностях таких своих ролей, как туповатый гангстер Чарли Партано в «Чести семьи Прицци» (1985), ипостась Сатаны Даррил ван Хорн, соблазнитель честолюбивых молодых провинциалок из «Иствикских ведьм» (1987), инфернальный шутник Джокер из «Бэтмена» (1989).
Свой второй «Оскар» за лучшую мужскую роль Джек Николсон получил в 1998 году за фильм «Лучше не бывает», в котором сыграл Мелвина Юдалла, невротичного писателя, страдающего обсессивно-компульсивным расстройством.
В конце 2006 года Николсон обозначает своё возвращение на «тёмную сторону» с ролью Фрэнка Костелло, садистского ирландского мафиози из Бостона, босса персонажей Мэтта Дэймона и Леонардо ДиКаприо в оскароносном фильме Мартина Скорсезе«Отступники». В ноябре того же года Николсон начал работу над новым проектом «Пока не сыграл в ящик»Роба Райнера, для роли в котором он постригся налысо. Вместе с Морганом Фриманом они сыграли в фильме двух умирающих от рака мужчин, которые хотят выполнить ряд дел перед смертью. Фильм вышел на экран в конце 2007 года. При подготовке к съёмкам Николсон посетил лос-анджелесский госпиталь, чтобы узнать, как больные раком справляются со своей болезнью.
В январе этого года прошёл слух об уходе Джека Николсона на заслуженный отдых. Однако уже через месяц стало известно, что под впечатлением от оскароносной трагикомедии «Тони Эрдманн» актёр исполнит главную роль в американском ремейке фильма Марен Аде.
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