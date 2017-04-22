Минкульт готов отменить пошлины для авторского кино

Министерство культуры России обсудило повышение стоимости прокатного удостоверения для зарубежных фильмов с независимыми дистрибуторами. На встрече, где присутствовали представители прокатчиков «Артхаус», «Капелла» и «Вольга», директор департамента кинематографии Вячеслав Тельнов говорил о возможном увеличении пошлины сдо. Такая инициатива была предложена Фондом кино, чтобы исключить низкокачественные зарубежные фильмы из российского проката, а появившиеся средства направить на поддержку отечественного кино.Как сообщает «Коммерсантъ», ведомство готово сделать исключение для иностранных фильмов, выходящих ограниченным прокатом. В случае если число экранов, предоставленных для картины, не превышает, прокатчиков освободят от уплаты пошлины. Этот порог распространяется лишь на артхаусное кино по закупочной стоимости не более, так что дорогостоящие фильмы братьев Коэн, Педро Альмодовара или Вуди Аллена, которые к тому же идут прокатом на 250-300 экранов, всё равно могут исчезнуть из российских кинотеатров.В документе говорится, что плату в 5 млн рублей предлагается ввести лишь для зарубежных картин, кассовые сборы которых превышаютПрокатное удостоверение для остальных фильмов будет стоить в зависимости от бокс-офиса. Так, с лент с кассой до 50 млн Минкульт плату взимать не будет, для картин с кассой 50-100 млн рублей пошлина составит 0,5% сборов, 100-200 млн рублей — 1%, 200-300 млн рублей— 1,5%.Пока ещё не принято окончательное решение по вопросу механизма сбора платы с зарубежных фильмов. Министерство культуры продолжает консультироваться с представителями отрасли.