Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Минкульт готов отменить пошлины для авторского кино

22 апреля
2017 год

Новости кино >>
22 апреля 2017
Министерство культуры России обсудило повышение стоимости прокатного удостоверения для зарубежных фильмов с независимыми дистрибуторами. На встрече, где присутствовали представители прокатчиков «Артхаус», «Капелла» и «Вольга», директор департамента кинематографии Вячеслав Тельнов говорил о возможном увеличении пошлины с 3,5 тыс. до 5 млн рублей. Такая инициатива была предложена Фондом кино, чтобы исключить низкокачественные зарубежные фильмы из российского проката, а появившиеся средства направить на поддержку отечественного кино.

Минкульт готов отменить пошлины для авторского кино

Как сообщает «Коммерсантъ», ведомство готово сделать исключение для иностранных фильмов, выходящих ограниченным прокатом. В случае если число экранов, предоставленных для картины, не превышает 150, прокатчиков освободят от уплаты пошлины. Этот порог распространяется лишь на артхаусное кино по закупочной стоимости не более $20 тыс., так что дорогостоящие фильмы братьев Коэн, Педро Альмодовара или Вуди Аллена, которые к тому же идут прокатом на 250-300 экранов, всё равно могут исчезнуть из российских кинотеатров.

В документе говорится, что плату в 5 млн рублей предлагается ввести лишь для зарубежных картин, кассовые сборы которых превышают 300 млн рублей. Прокатное удостоверение для остальных фильмов будет стоить в зависимости от бокс-офиса. Так, с лент с кассой до 50 млн Минкульт плату взимать не будет, для картин с кассой 50-100 млн рублей пошлина составит 0,5% сборов, 100-200 млн рублей — 1%, 200-300 млн рублей— 1,5%.

Пока ещё не принято окончательное решение по вопросу механизма сбора платы с зарубежных фильмов. Министерство культуры продолжает консультироваться с представителями отрасли.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Российские кинодебютанты получат больше денег от государства
персоны
Вуди АлленПедро АльмодоварДжоэл КоэнИтан КоэнВячеслав Тельнов

фотографии >>
Минкульт готов отменить пошлины для авторского кино фотографии
Минкульт готов отменить пошлины для авторского кино фотографии
Минкульт готов отменить пошлины для авторского кино фотографии
Минкульт готов отменить пошлины для авторского кино фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Колосов
19 апреля ушёл из жизни актёр Валерий Колосов.

День рождения >>

Надежда Азоркина
Анна Антонелли
Борис Голдаев
Нурмухан Жантурин
Ирина Зарубина
Елена Калинина (III)
Наталия Сумская
Александр Тютрюмов
Виктор Шульгин
Франсуа Берлеан
Шерил Ли
Джеффри Дин Морган
Мари-Жозе Нат
Джек Николсон
Эмбер Херд
Альфред Штруве
все родившиеся 22 апреля >>

Афиша кино >>

Кухня. Последняя битва
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
приключения, семейное кино
Россия, 2017
Если б я была мужчиной
комедия
Бельгия, Франция, 2017
Рейд: Пуля в голове
боевик, драма, комедия, триллер
Индонезия, 2016
Квест
фильм ужасов
США, 2017
Наваждение
триллер
США, 2017
Неаполитанские истории
сатирическая комедия
Италия, 2015
Охотники за мёдом
Польша, Франция, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью