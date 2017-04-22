Минкульт готов отменить пошлины для авторского кино

Министерство культуры России обсудило повышение стоимости прокатного удостоверения для зарубежных фильмов с независимыми дистрибуторами. На встрече, где присутствовали представители прокатчиков «Артхаус», «Капелла» и «Вольга», директор департамента кинематографии Вячеслав Тельнов говорил о возможном увеличении пошлины с 3,5 тыс.
до 5 млн рублей
. Такая инициатива была предложена Фондом кино, чтобы исключить низкокачественные зарубежные фильмы из российского проката, а появившиеся средства направить на поддержку отечественного кино.
Как сообщает «Коммерсантъ», ведомство готово сделать исключение для иностранных фильмов, выходящих ограниченным прокатом. В случае если число экранов, предоставленных для картины, не превышает 150
, прокатчиков освободят от уплаты пошлины. Этот порог распространяется лишь на артхаусное кино по закупочной стоимости не более $20 тыс.
, так что дорогостоящие фильмы братьев Коэн, Педро Альмодовара или Вуди Аллена, которые к тому же идут прокатом на 250-300 экранов, всё равно могут исчезнуть из российских кинотеатров.
В документе говорится, что плату в 5 млн рублей предлагается ввести лишь для зарубежных картин, кассовые сборы которых превышают 300 млн рублей.
Прокатное удостоверение для остальных фильмов будет стоить в зависимости от бокс-офиса. Так, с лент с кассой до 50 млн Минкульт плату взимать не будет, для картин с кассой 50-100 млн рублей пошлина составит 0,5% сборов, 100-200 млн рублей — 1%, 200-300 млн рублей— 1,5%.
Пока ещё не принято окончательное решение по вопросу механизма сбора платы с зарубежных фильмов. Министерство культуры продолжает консультироваться с представителями отрасли.
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