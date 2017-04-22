Ума Турман возглавит «Особый взгляд»

Председателем жюри программы «Особый взгляд» на 70-м Каннском кинофестивале стала голливудская актриса Ума Турман
. Организаторы смотра объяснили такой решение смелостью актрисы, принимавшей за свою двадцатилетнюю карьеру не одно непростое решение. Они также подчеркнули, что Турман получает удовольствие от риска.
Актриса уже была членом жюри основного конкурса в Каннах в 2011 году. Тогда «Золотую пальмовую ветвь» присудили Терренсу Малику
за драму «Древо жизни»
. В 1994 году фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво»
с Умой Турман был удостоен главной награды Каннского фестиваля, премьера обеих частей криминального боевика «Убить Билла»
тоже проходила в Каннах.
В прошлом году жюри конкурса «Особый взгляд» возглавляла швейцарская актриса Марта Келлер
. Лауреатов конкурса в этом году назовут 27 мая
.
Ранее стало известно, что в состав жюри Каннского фестиваля вошла актриса Джессика Честейн
. В основном конкурсе смотра примут участие «Кроткая» Сергея Лозницы
и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева
.
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