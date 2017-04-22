Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Скала» и Стэтэм выяснят отношения в отдельном фильме

22 апреля
2017 год

Новости кино >>
22 апреля 2017
Студия Universal намерена приступить к работе над спин-оффом «Форсажа», который будет посвящён взаимоотношениям героев Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэтэма. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает deadline.com. Создатели франшизы рассказали, что размышляют над путями расширения вселенной «Форсажа», один из таких способов – отдельный фильм о Люке Хоббсе и Декарде Шоу.

«Скала» и Стэтэм выяснят отношения в отдельном фильме

Пока проект находится на самой ранней стадии и существует лишь в виде идеи. Источники Deadline говорят, что созданием сценария займётся Крис Морган, работающий в команде «Форсажа» с 2006 года и написавший сценарии для последних шести фильмов. Лента расскажет о том, как специальный агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) вынужден объединиться с преступником Декардом Шоу (Джейсон Стэтэм) в борьбе с общим противником.

Джонсон впервые появился в пятом «Форсаже», Стэтэм – в шестом. Поначалу оба были антагонистами, но позже подружились с семьёй уличных гонщиков.

Пока неизвестны подробности сюжета, Морган ещё не начал писать сценарий. Дуэт Джонсона и Стэтэма, судя по всему, снискал расположение публики в последнем фильме, собравшем в первый уикенд в мировом прокате более $685 млн.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Форсаж 8» бьёт рекорды в Китае
Поиск по меткам
спин-офф
персоны
Дуэйн ДжонсонДжейсон Стэтэм
фильмы
Форсаж 8

фотографии >>
«Скала» и Стэтэм выяснят отношения в отдельном фильме фотографии
«Скала» и Стэтэм выяснят отношения в отдельном фильме фотографии
«Скала» и Стэтэм выяснят отношения в отдельном фильме фотографии
«Скала» и Стэтэм выяснят отношения в отдельном фильме фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Колосов
19 апреля ушёл из жизни актёр Валерий Колосов.

День рождения >>

Надежда Азоркина
Анна Антонелли
Борис Голдаев
Нурмухан Жантурин
Ирина Зарубина
Елена Калинина (III)
Наталия Сумская
Александр Тютрюмов
Виктор Шульгин
Франсуа Берлеан
Шерил Ли
Джеффри Дин Морган
Мари-Жозе Нат
Джек Николсон
Эмбер Херд
Альфред Штруве
все родившиеся 22 апреля >>

Афиша кино >>

Кухня. Последняя битва
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
приключения, семейное кино
Россия, 2017
Если б я была мужчиной
комедия
Бельгия, Франция, 2017
Рейд: Пуля в голове
боевик, драма, комедия, триллер
Индонезия, 2016
Квест
фильм ужасов
США, 2017
Наваждение
триллер
США, 2017
Неаполитанские истории
сатирическая комедия
Италия, 2015
Охотники за мёдом
Польша, Франция, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью