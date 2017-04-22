«Скала» и Стэтэм выяснят отношения в отдельном фильме

Студия Universal намерена приступить к работе над спин-оффом «Форсажа»
, который будет посвящён взаимоотношениям героев Дуэйна Джонсона
и Джейсона Стэтэма
. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает deadline.com. Создатели франшизы рассказали, что размышляют над путями расширения вселенной «Форсажа», один из таких способов – отдельный фильм о Люке Хоббсе и Декарде Шоу.
Пока проект находится на самой ранней стадии и существует лишь в виде идеи. Источники Deadline говорят, что созданием сценария займётся Крис Морган
, работающий в команде «Форсажа» с 2006 года и написавший сценарии для последних шести фильмов. Лента расскажет о том, как специальный агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) вынужден объединиться с преступником Декардом Шоу (Джейсон Стэтэм) в борьбе с общим противником.
Джонсон впервые появился в пятом «Форсаже», Стэтэм – в шестом. Поначалу оба были антагонистами, но позже подружились с семьёй уличных гонщиков.
Пока неизвестны подробности сюжета, Морган ещё не начал писать сценарий. Дуэт Джонсона и Стэтэма, судя по всему, снискал расположение публики в последнем фильме, собравшем в первый уикенд в мировом прокате более $685 млн.
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