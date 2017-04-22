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«Чапаев» расскажет о кино

22 апреля
2017 год

Новости кино >>
22 апреля 2017
В интернете появился проект «Чапаев» об отечественном кино. Об этом рассказали его создатели на пресс-конференции в ТАСС. «Чапаев» будет публиковать статьи, исследования и образовательные курсы о советском и русском кинематографе. Ресурс включает образовательные курсы, киноведческую базу с текстами и архивными документами, а ещё специальный проект видео-интервью «Свидетели, участники и потомки», в котором собраны личные письма, документы и фотографии кинематографистов и их родственников.

«Чапаев» расскажет о кино

Как поведала главный редактор проекта Любовь Аркус, его создатели столкнулись с тем, что молодёжь, которая желает изучить советское кино, не может воспринимать контексты того времени.

Исторический контекст помогут восстановить образовательные курсы. Фактически этот курс расскажет не только о кино, но и об истории РФ и СССР. Всю информацию, публикуемую на сайте, проверяют историки. Сейчас доступны лишь два курса, ещё в 20 находятся разработке.

Художественный глава «Чапаева» отметила, что огромную часть проекта занимала работа с музеями и архивами. Посодействовать вызвались и «Госфильмофонд», и музеи «Мосфильма» и «Ленфильма», а также музей МХАТа, Бахрушинский музей и Музей кино.

Также на пресс-конференции Любовь Аркус пожаловалась на скудное бюджетное финансирование. По её словам, проект получил всего 6 млн рублей от Фонда кино, хотя ранее Министерство культуры обещало больше.
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