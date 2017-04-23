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Питер Паркер распрыгался

23 апреля
2017 год

Новости кино >>
23 апреля 2017
В сети появились свежие кадры из кинокомикса Джона Уоттса «Человек-паук: Возвращение домой».

Питер Паркер распрыгался

Действие сольной ленты о Человеке-пауке разворачивается после фильма «Первый мститель: Противостояние». Питер Паркер (Том Холланд) вновь становится обычным подростком, живущим в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), но за ним присматривает новый наставник – Тони Старк (Роберт Дауни-младший). Пока Питер пытается привыкнуть к обычной жизни, появляется злодей Стервятник (Майкл Китон).

В картине также заняты Майкл Чернус, Джон Фавро, Зендая, Кеннет Чой, Лора Харрьер, Ангури Райс, Джейкоб Баталон, Логан Маршалл-Грин, Боким Вудбайн, Дональд Гловер, Мартин Старр и другие актёры. Над сценарием корпели Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн.

«Человек-паук: Возвращение домой» выйдет в прокат 6 июля.
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фильмы
Первый мститель: ПротивостояниеЧеловек-паук: Возвращение домой

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Питер Паркер распрыгался фотографии
Питер Паркер распрыгался фотографии
Питер Паркер распрыгался фотографии
Питер Паркер распрыгался фотографии
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