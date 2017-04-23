Питер Паркер распрыгался

В сети появились свежие кадры из кинокомикса Джона Уоттса «Человек-паук: Возвращение домой»
.
Действие сольной ленты о Человеке-пауке разворачивается после фильма «Первый мститель: Противостояние»
. Питер Паркер (Том Холланд
) вновь становится обычным подростком, живущим в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей
), но за ним присматривает новый наставник – Тони Старк (Роберт Дауни-младший
). Пока Питер пытается привыкнуть к обычной жизни, появляется злодей Стервятник (Майкл Китон
).
В картине также заняты Майкл Чернус
, Джон Фавро
, Зендая
, Кеннет Чой
, Лора Харрьер
, Ангури Райс
, Джейкоб Баталон
, Логан Маршалл-Грин
, Боким Вудбайн
, Дональд Гловер
, Мартин Старр
и другие актёры. Над сценарием корпели Джон Фрэнсис Дейли
и Джонатан М. Голдштейн
.
«Человек-паук: Возвращение домой»
выйдет в прокат 6 июля
.
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