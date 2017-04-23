Мартин Скорсезе расскажет про Эдгара Гувера

Мартин Скорсезе
приглядел себе экранизацию криминального романа «Убийцы цветочной луны»
, посвящённого одному из самых громких дел Дж. Эдгара Гувера
.
В главных ролях режиссёр видит Леонардо ДиКаприо
и Роберта Де Ниро
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За написание сценария картины возьмётся Эрик Рот
.
В книге Дэвида Грэнна Killers Of The Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI
рассказывается история, развернувшейся в штате Оклахома в 1920-х. Будущий бессменный директор ФБР Джон Эдгар Гувер
берётся за расследование серии убийств коренных американцев из племени Осейджи, произошедших после обнаружения нефти на землях индейцев.
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