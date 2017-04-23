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Мартин Скорсезе расскажет про Эдгара Гувера

23 апреля
2017 год

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23 апреля 2017
Мартин Скорсезе приглядел себе экранизацию криминального романа «Убийцы цветочной луны», посвящённого одному из самых громких дел Дж. Эдгара Гувера.

Мартин Скорсезе расскажет про Эдгара Гувера

В главных ролях режиссёр видит Леонардо ДиКаприо и Роберта Де Ниро.

За написание сценария картины возьмётся Эрик Рот.

В книге Дэвида Грэнна Killers Of The Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI рассказывается история, развернувшейся в штате Оклахома в 1920-х. Будущий бессменный директор ФБР Джон Эдгар Гувер берётся за расследование серии убийств коренных американцев из племени Осейджи, произошедших после обнаружения нефти на землях индейцев.
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