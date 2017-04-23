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Андрей Звягинцев представил кадры из фильма «Нелюбовь»

23 апреля
2017 год

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23 апреля 2017
Опубликованы кадры из драмы Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Андрей Звягинцев представил кадры из фильма «Нелюбовь»

Новая работа известного российского режиссёра включена в основной конкурс 70-го Каннского международного кинофестиваля.

Звягинцев расскажет зрителю историю несчастливой супружеской пары, находящейся на пороге расставания. У обоих супругов есть отношения на стороне, и им не терпится поскорее развестись, начав жизнь с чистого листа. Однако у пары есть 12-летний сын Алёша, часто становящийся свидетелем семейных скандалов. Во время очередной родительской ссоры мальчик не выдерживает напряжения и решает сбежать из дома.

Когда именно «Нелюбовь» выйдет в российский прокат - пока неизвестно.
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Андрей Звягинцев представил кадры из фильма «Нелюбовь» фотографии
Андрей Звягинцев представил кадры из фильма «Нелюбовь» фотографии
Андрей Звягинцев представил кадры из фильма «Нелюбовь» фотографии
Андрей Звягинцев представил кадры из фильма «Нелюбовь» фотографии
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