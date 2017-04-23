Андрей Звягинцев представил кадры из фильма «Нелюбовь»

Опубликованы кадры из драмы Андрея Звягинцева «Нелюбовь»
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Новая работа известного российского режиссёра включена в основной конкурс 70-го Каннского международного кинофестиваля
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Звягинцев
расскажет зрителю историю несчастливой супружеской пары, находящейся на пороге расставания. У обоих супругов есть отношения на стороне, и им не терпится поскорее развестись, начав жизнь с чистого листа. Однако у пары есть 12-летний сын Алёша, часто становящийся свидетелем семейных скандалов. Во время очередной родительской ссоры мальчик не выдерживает напряжения и решает сбежать из дома.
Когда именно «Нелюбовь»
выйдет в российский прокат - пока неизвестно.
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