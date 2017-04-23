В Голливуде появилась звезда Криса Прэтта

На голливудской Аллее славы появилась звезда Криса Прэтта
, получившего известность благодаря роли Звёздного лорда в «Стражах галактики»
.
Актёр посетил церемонию закладки своей именной звезды вместе со своей семьей - женой Анной Фэрис
и сыном Джеком
.
Крис Прэтт: «Секрет моего успеха в том, что у меня были хорошие родители, которые верно меня воспитали. Тем не менее, когда я переезжал в Лос-Анджелес в возрасте 20 лет, то совершенно не был уверен в том, что достигну столь больших высот».
Поздравить актёра пришли его коллеги по «Стражам галактики»
: Джеймс Ганн
, Зои Салдана
, Майкл Рукер
, Дэйв Батиста
и Пом Клементьефф
.
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