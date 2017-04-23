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В Голливуде появилась звезда Криса Прэтта

23 апреля
2017 год

Новости кино >>
23 апреля 2017
На голливудской Аллее славы появилась звезда Криса Прэтта, получившего известность благодаря роли Звёздного лорда в «Стражах галактики».


Актёр посетил церемонию закладки своей именной звезды вместе со своей семьей - женой Анной Фэрис и сыном Джеком.

Крис Прэтт: «Секрет моего успеха в том, что у меня были хорошие родители, которые верно меня воспитали. Тем не менее, когда я переезжал в Лос-Анджелес в возрасте 20 лет, то совершенно не был уверен в том, что достигну столь больших высот».

Поздравить актёра пришли его коллеги по «Стражам галактики»: Джеймс Ганн, Зои Салдана, Майкл Рукер, Дэйв Батиста и Пом Клементьефф.
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В Голливуде появилась звезда Криса Прэтта фотографии
В Голливуде появилась звезда Криса Прэтта фотографии
В Голливуде появилась звезда Криса Прэтта фотографии
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