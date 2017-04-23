Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Алексей Учитель завершил работу над монтажом «Матильды»

23 апреля
2017 год

Новости кино >>
23 апреля 2017
На встрече в Российской государственной библиотеке в рамках «Библионочи» Алексей Учитель сообщил, что официально завершил монтаж «Матильды».

Алексей Учитель завершил работу над монтажом «Матильды»

Алексей Учитель: «Сегодня знаковый день. Только что приехал из студии. Буквально за 15 минут до того, как выехать, мы закончили монтировать одну из сцен, которая у нас долго не получалась. Сегодня мы закончили окончательно монтаж картины "Матильда". Завершена также озвучка актёров. Многие актёры иностранные, мы их дублируем на русский язык. Была проблема найти актёров, кто их заменит. Полностью работа будет завершена через месяц-полтора».

Премьера фильма назначена на 6 октября, а в российский и зарубежный прокат он выйдет 26 октября. После проката из «Матильды» сделают 4-серийный сериал, который покажут на Первом канале в 2018 году.

Напомним, «Матильде» сопутствуют скандалы с момента выхода первого трейлера. Настоящую войну против новой работы Учителя развернула депутат Госдумы Наталья Поклонская, уверенная в том, что лента оскорбляет чувства верующих.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Алексей Учитель устал от войны Поклонской
Госдума поддержала критику Поклонской в адрес фильма «Матильда»
Поклонская направила результаты экспертизы «Матильды» в Генпрокуратуру
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Алексей Учитель
фильмы
Матильда

фотографии >>
Алексей Учитель завершил работу над монтажом «Матильды» фотографии
Алексей Учитель завершил работу над монтажом «Матильды» фотографии
Алексей Учитель завершил работу над монтажом «Матильды» фотографии
Алексей Учитель завершил работу над монтажом «Матильды» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Гедиминас Адомайтис
Александра Афанасьева-Шевчук
Вова Машук
Сергей Мигицко
Лев Прыгунов
Денис Рейшахрит
Павел Смеян
Андрей Фиронов
Павел Шуваев
Джуди Дэвис
Кэл Пенн
Симона Симон
Джон Сина
Ширли Темпл
Джон Ханна
Крэйг Шеффер
все родившиеся 23 апреля >>

Афиша кино >>

Затмение
мистика, приключения, фэнтези
Россия, 2016
Перестрелка
боевик, драма, криминальный фильм
Великобритания, Франция, 2016
Видели ночь
комедия
США, 2017
Затерянный город Z
биография, боевик, приключения
США, 2016
Идеаль
комедия, экранизация
Франция, 2016
Моя девушка - монстр
боевик, комедия, научная фантастика
Испания, Канада, 2016
Никита Кожемяка
приключения, сказка
Украина, Андорра, 2016
Обещание
драма, исторический фильм, триллер
Испания, США, 2016
Секретный агент
боевик, триллер
Великобритания, 2017
Спасти Пушкина
детский фильм, комедия
Россия, 2017
Сфера
драма, научная фантастика, триллер
США, ОАЭ, 2017
Я и ты
драма, комедия
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью