Алексей Учитель завершил работу над монтажом «Матильды»

На встрече в Российской государственной библиотеке в рамках «Библионочи» Алексей Учитель
сообщил, что официально завершил монтаж «Матильды»
.
Алексей Учитель: «Сегодня знаковый день. Только что приехал из студии. Буквально за 15 минут до того, как выехать, мы закончили монтировать одну из сцен, которая у нас долго не получалась. Сегодня мы закончили окончательно монтаж картины "Матильда". Завершена также озвучка актёров. Многие актёры иностранные, мы их дублируем на русский язык. Была проблема найти актёров, кто их заменит. Полностью работа будет завершена через месяц-полтора».
Премьера фильма назначена на 6 октября
, а в российский и зарубежный прокат он выйдет 26 октября
. После проката из «Матильды» сделают 4-серийный сериал, который покажут на Первом канале в 2018 году.
Напомним, «Матильде»
сопутствуют скандалы с момента выхода первого трейлера. Настоящую войну против новой работы Учителя
развернула депутат Госдумы Наталья Поклонская
, уверенная в том, что лента оскорбляет чувства верующих.
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