Алексей Макаров и Сергей Пускепалис отправятся в космос

Алёна Званцова
по собственному сценарию снимает для Первого канала мини-сериал о космонавтах «Частица Вселенной»
. Продюсером проекта выступает Валерий Тодоровский
.
Действие 8-серийной драмы разворачивается в современной Москве. Бывшего бизнесмена Андрея Каманина (Алексей Макаров
), работавшего в сфере космической оптики и восемь лет отучившегося в Отряде космонавтов, зачисляют в экипаж, который должен отправиться на Международную космическую станцию. Командир экипажа Геннадий Яшин (Сергей Пускепалис
) и потомок «космической династии» Тимур Кутовых (Владимир Яглыч
) сначала относятся к новичку настороженно, считая выбор его кандидатуры сомнительным. В космосе троице вместе с американскими астронавтами предстоит ликвидировать последствие серьезной аварии: в результате нештатной ситуации МКС остаётся практически без электропитания.
Для сцен на МКС был выстроен большой павильон. Примерно треть сюжета происходит в невесомости, которую создавали силами каскадёров и оператора Шандора Беркеши
. Съёмки проходили не только в столичных квартирах, школе, ресторанах, больнице, но и в настоящем ЦУПе, в том числе и в главном зале, Звёздном городке и в настоящей сурдокамере — звуконепроницаемом помещении, где тренируются космонавты.
В сериале, помимо вышеназванных актёров, задействованы Анна Михалкова
(жена Яшина), Александра Бортич
(дочь Яшина), Евгений Гришковец
(священник на Байконуре) и Виктория Исакова
(жена Каманина). Премьера «Частицы Вселенной»
состоится уже в этом году.
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