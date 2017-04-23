Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Алексей Макаров и Сергей Пускепалис отправятся в космос

23 апреля
2017 год

Новости кино >>
23 апреля 2017
Алёна Званцова по собственному сценарию снимает для Первого канала мини-сериал о космонавтах «Частица Вселенной». Продюсером проекта выступает Валерий Тодоровский.

Алексей Макаров и Сергей Пускепалис отправятся в космос

Действие 8-серийной драмы разворачивается в современной Москве. Бывшего бизнесмена Андрея Каманина (Алексей Макаров), работавшего в сфере космической оптики и восемь лет отучившегося в Отряде космонавтов, зачисляют в экипаж, который должен отправиться на Международную космическую станцию. Командир экипажа Геннадий Яшин (Сергей Пускепалис) и потомок «космической династии» Тимур Кутовых (Владимир Яглыч) сначала относятся к новичку настороженно, считая выбор его кандидатуры сомнительным. В космосе троице вместе с американскими астронавтами предстоит ликвидировать последствие серьезной аварии: в результате нештатной ситуации МКС остаётся практически без электропитания.

Для сцен на МКС был выстроен большой павильон. Примерно треть сюжета происходит в невесомости, которую создавали силами каскадёров и оператора Шандора Беркеши. Съёмки проходили не только в столичных квартирах, школе, ресторанах, больнице, но и в настоящем ЦУПе, в том числе и в главном зале, Звёздном городке и в настоящей сурдокамере — звуконепроницаемом помещении, где тренируются космонавты.

В сериале, помимо вышеназванных актёров, задействованы Анна Михалкова (жена Яшина), Александра Бортич (дочь Яшина), Евгений Гришковец (священник на Байконуре) и Виктория Исакова (жена Каманина). Премьера «Частицы Вселенной» состоится уже в этом году.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Алексей Макаров спасёт похищенную девушку
«Время первых» опередило «Призрака в доспехах»

Интервью:
Сергей Пускепалис: «Мы все из одной коммуналки»
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Шандор БеркешиАлександра БортичЕвгений ГришковецАлена ЗванцоваВиктория ИсаковаАлексей МакаровАнна МихалковаСергей ПускепалисВалерий ТодоровскийВладимир Яглыч
фильмы
Частицы вселенной

фотографии >>
Алексей Макаров и Сергей Пускепалис отправятся в космос фотографии
Алексей Макаров и Сергей Пускепалис отправятся в космос фотографии
Алексей Макаров и Сергей Пускепалис отправятся в космос фотографии
Алексей Макаров и Сергей Пускепалис отправятся в космос фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 2
Димчик0992   23.04.2017 - 17:37
Чё - то, долгонько. В начале прошлого года начали и до сих пор восьмисерийку доснять не могут? читать далее>>
№ 1
Рассвет   23.04.2017 - 17:21
Пускепалис забавный тут) читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Гедиминас Адомайтис
Александра Афанасьева-Шевчук
Вова Машук
Сергей Мигицко
Лев Прыгунов
Денис Рейшахрит
Павел Смеян
Андрей Фиронов
Павел Шуваев
Джуди Дэвис
Кэл Пенн
Симона Симон
Джон Сина
Ширли Темпл
Джон Ханна
Крэйг Шеффер
все родившиеся 23 апреля >>

Афиша кино >>

Затмение
мистика, приключения, фэнтези
Россия, 2016
Перестрелка
боевик, драма, криминальный фильм
Великобритания, Франция, 2016
Видели ночь
комедия
США, 2017
Затерянный город Z
биография, боевик, приключения
США, 2016
Идеаль
комедия, экранизация
Франция, 2016
Моя девушка - монстр
боевик, комедия, научная фантастика
Испания, Канада, 2016
Никита Кожемяка
приключения, сказка
Украина, Андорра, 2016
Обещание
драма, исторический фильм, триллер
Испания, США, 2016
Секретный агент
боевик, триллер
Великобритания, 2017
Спасти Пушкина
детский фильм, комедия
Россия, 2017
Сфера
драма, научная фантастика, триллер
США, ОАЭ, 2017
Я и ты
драма, комедия
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью