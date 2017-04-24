Андервуд идёт на второй срок

В интернете появились первые кадры из пятого сезона политической многосерийной драмы «Карточный домик»
. В продолжении сериала президент Фрэнк Андервуд, роль которого исполняет Кевин Спейси
, продолжит ожесточённую борьбу за переизбрание на второй срок. Помогать ему как всегда будет супруга Клэр (Робин Райт
).
«Карточный домик» выходит с 2013 года и является ремейком мини-сериала BBC по роману Майкла Доббса. Сериал был отмечен несколькими наградами: в 2015 году Спейси получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в телевизионном сериале, в 2014 «Глобус» достался Райт за лучшую женскую роль, а Дэвид Финчер
был награжден премией «Эмми» (2013) за лучшую режиссуру драматического сериала.
Все эпизоды нового сезона «Карточного домика» появятся 30 мая
.
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