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Андервуд идёт на второй срок

24 апреля
2017 год

Новости кино >>
24 апреля 2017
В интернете появились первые кадры из пятого сезона политической многосерийной драмы «Карточный домик». В продолжении сериала президент Фрэнк Андервуд, роль которого исполняет Кевин Спейси, продолжит ожесточённую борьбу за переизбрание на второй срок. Помогать ему как всегда будет супруга Клэр (Робин Райт).

Андервуд идёт на второй срок

«Карточный домик» выходит с 2013 года и является ремейком мини-сериала BBC по роману Майкла Доббса. Сериал был отмечен несколькими наградами: в 2015 году Спейси получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в телевизионном сериале, в 2014 «Глобус» достался Райт за лучшую женскую роль, а Дэвид Финчер был награжден премией «Эмми» (2013) за лучшую режиссуру драматического сериала.

Все эпизоды нового сезона «Карточного домика» появятся 30 мая.
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