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«Дэдпул 2» получил дату релиза

24 апреля
2017 год

Новости кино >>
24 апреля 2017
Стала известна дата премьеры фильма «Дэдпул 2». Разработчики заявили, что продолжение выйдет на экраны 1 июня 2018 года. Съёмки продолжения кинокомикса с Райаном Рейнольдсом в главной роли начнутся этим летом.

«Дэдпул 2» получил дату релиза

Режиссёрское кресло занял создатель «Джона Уика» Дэвид Лейтч, чей второй полнометражный фильм «Взрывная блондинка» должен выйти в широкий прокат 28 июля этого года. Сценарий, как и для первой части, написали Ретт Риз и Пол Верник («Корпорация монстров», «Добро пожаловать в Зомбилэнд»). Лейтч уже работал с Рейнольдсом в короткометражке «Deadpool: No Good Deed», выпущенной специально к премьере другого кинокомикса «Логан» в начале марта 2017 года.

«Дэдпул» вышел на экраны зимой 2016 года. Фильму удалось собрать почти 800 миллионов долларов, даже несмотря на неоднозначную критику со стороны экспертов. Картина выиграла в двух номинациях премии MTV: «Лучшая комедийная роль» (Райан Рейнольдс) и «Лучшая драка» (Дэдпул vs Аякс).
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«Дэдпул 2» получил дату релиза фотографии
«Дэдпул 2» получил дату релиза фотографии
«Дэдпул 2» получил дату релиза фотографии
«Дэдпул 2» получил дату релиза фотографии
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