«Дэдпул 2» получил дату релиза

Стала известна дата премьеры фильма «Дэдпул 2»
. Разработчики заявили, что продолжение выйдет на экраны 1 июня 2018 года.
Съёмки продолжения кинокомикса с Райаном Рейнольдсом
в главной роли начнутся этим летом.
Режиссёрское кресло занял создатель «Джона Уика» Дэвид Лейтч
, чей второй полнометражный фильм «Взрывная блондинка»
должен выйти в широкий прокат 28 июля
этого года. Сценарий, как и для первой части, написали Ретт Риз
и Пол Верник
(«Корпорация монстров»
, «Добро пожаловать в Зомбилэнд»
). Лейтч уже работал с Рейнольдсом в короткометражке «Deadpool: No Good Deed»
, выпущенной специально к премьере другого кинокомикса «Логан»
в начале марта 2017 года.
«Дэдпул»
вышел на экраны зимой 2016 года. Фильму удалось собрать почти 800 миллионов долларов, даже несмотря на неоднозначную критику со стороны экспертов. Картина выиграла в двух номинациях премии MTV: «Лучшая комедийная роль» (Райан Рейнольдс) и «Лучшая драка» (Дэдпул vs Аякс).
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