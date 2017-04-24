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Николь Кидман взялась за пилу

24 апреля
2017 год

Новости кино >>
24 апреля 2017
Universal Pictures выложила второй дублированный трейлер фильма Софии Копполы «Роковое искушение». Главные роли в экранизации романа Томаса Куллинана исполнили Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг.



По сюжету молодая конфедератка из южной школы-интерната спасает раненного янки. Девушки из закрытого пансиона коллективно лечат солдата, влюбляются в него и поддаются роковому искушению. Судя по второму трейлеру, страсть и ревность положат начало всеобщему безумию обитателей пансиона.

Драматический триллер Софии Копполы вошёл в конкурсную программу 70-го Каннского кинофестиваля, который пройдёт с 17 по 28 мая. Российский релиз картины «Роковое искушение» намечен на 27 июля 2017 года.
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Николь Кидман взялась за пилу фотографии
Николь Кидман взялась за пилу фотографии
Николь Кидман взялась за пилу фотографии
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