Николь Кидман взялась за пилу

По сюжету молодая конфедератка из южной школы-интерната спасает раненного янки. Девушки из закрытого пансиона коллективно лечат солдата, влюбляются в него и поддаются роковому искушению. Судя по второму трейлеру, страсть и ревность положат начало всеобщему безумию обитателей пансиона.
Драматический триллер Софии Копполы вошёл в конкурсную программу 70-го Каннского кинофестиваля, который пройдёт с 17 по 28 мая. Российский релиз картины «Роковое искушение» намечен на 27 июля 2017 года.
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