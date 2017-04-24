Барбра Стрейзанд отмечает юбилей

Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения американской певицы и актрисы Барбры Стрейзанд. Она родилась в Бруклине 24 апреля 1942 года. Спустя год умер её отец, преподаватель грамматики по профессии. Детство Барбры было нелёгким: отчим постоянно её бил, мать не разделяла творческие порывы дочери и скептически отнеслась к её намерению начать карьеру в шоу-бизнесе.
После победы на одном музыкальном конкурсе Стрейзанд приняли на работу певицей в ночной клуб. Барбра с самого начала мечтала об актёрской карьере и принимала участие во многих театральных постановках, в одной из которых выходила на сцену вместе с Джоан Риверз. В 1962 году Стрейзанд впервые появляется на Бродвее в маленькой, но принёсшей ей известность роли в мюзикле «Я достану тебе это потом». Через шесть лет, в течение которых Барбра Стрейзанд записала 10 альбомов (3 золотых и 7 платиновых), на экраны вышла музыкальная комедия «Смешная девчонка», основанная на жизни Фанни Брайс. Сценарий был написан специально для Стрейзанд, получившей за роль в фильме «Оскар» в категории «Лучшая актриса». Следующие два фильма с её участием – «Хелло, Долли!» и «В ясный день увидишь вечность» - тоже были комедиями.
В 1970 году состоялась премьера экранизации одноимённой постановки «Филин и кошечка», за роль в которой Барбра Стрейзанд номинировалась на премию «Золотой глобус». Однако приз за лучшую женскую роль достался Эли МакГроу, а сама Стрейзанд оказалась в неловкой ситуации. По сценарию в этом фильме актриса должна была сняться в одной из сцен с обнаженной грудью. Но уже после съёмок она пожалела об этом, и режиссёр удалил этот фрагмент из фильма. Тем не менее, через год журнал «High Society» заполучил оригинальные негативы фильма с «полуголой» Барброй. После публикации фото Стрейзанд пыталась принять различные меры, чтобы журналы не вышли в продажу, но всё же это издание журнала появилось на американских стендах.
В 1976 году Стрейзанд получила второй «Оскар» за «Лучшую оригинальную песню» Evergreen в фильме Фрэнка Пирсона«Рождение звезды». Барбра стала первой женщиной-композитором, удостоенной этой награды. Роль молодой певицы Эстер Хофман также приносит ей «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в мюзикле.
Начиная с 1969 и заканчивая 1980 годом, все фильмы с участием Стрейзанд попадали в десятку самых кассовых фильмов США, но после провального фильма 1981 года «Всю ночь напролёт» Стрейзанд стала редко появляться в кино, снявшись с тех пор лишь в шести фильмах.
В 1983 году певица выступила в качестве актрисы, продюсера, режиссёра и автора сценария в фильме «Йентл». Она исполнила роль еврейской девушки, которая после смерти отца, раввина, переоделась в парня и поступила учиться в иешиву, нарушив иудейскую традицию. Стивен Спилберг назвал эту музыкальную мелодраму шедевром. Фильм получил пять номинаций на «Оскар», но ни одна из них не была за «Лучший фильм», «Актрису» или «Режиссёра».
В 2004 году Барбра Стрейзанд снялась в комедии «Знакомство с Факерами», собравшей в прокате рекордные для своего жанра $516 млн.
Стрейзанд считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса. В 2016 году она заняла третью строчку в рейтинге журнала Forbes «Самые состоятельные женщины-музыканты США», её состояние оценивается в $370 млн.
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