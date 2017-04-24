Глеб Панфилов снимет «Один день Ивана Денисовича»

Российский режиссёр Глеб Панфилов
снимет фильм по повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вдову писателя, президента Русского благотворительного фонда имени Александра Солженицына Наталью Солженицыну.
Наталья Солженицына: «О чём думаю с большой надеждой - это фильм «Один день Ивана Денисовича», который собирается снимать Глеб Панфилов - замечательный режиссёр, которого я очень люблю».
Наталья Солженицына напомнила, что ранее Глеб Панфилов уже занимался экранизацией произведения Александр Солженицына – «В круге первом»
. Поставленный Панфиловым сериал завоевал ряд наград, в том числе «Нику» за лучший телевизионный фильм. Позже вышел полнометражный фильм по этому же произведению Солженицына (тоже в постановке Глеба Панфилова) «Хранить вечно»
. Ещё раньше, в 1964 году Панфилов снял короткометражный фильм «Случай на станции Кречетовка»
по рассказу Солженицына «Случай на станции Кочетовка».
Повесть «Один день Ивана Денисовича» была экранизирована дважды. В 1963 году по мотивам произведения вышел телеспектакль на канале NBC, а в 1970 году в Швеции состоялась премьера полнометражного фильма финского режиссёра Каспара Вреде One Day in the Life of Ivan Denisovich
. Российские режиссёры до сегодняшнего дня не брались за экранизацию этой повести.
Премьера киноленты ожидается уже в следующем году.
обсуждение >>