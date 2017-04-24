Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Глеб Панфилов снимет «Один день Ивана Денисовича»

24 апреля
2017 год

Новости кино >>
24 апреля 2017
Российский режиссёр Глеб Панфилов снимет фильм по повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вдову писателя, президента Русского благотворительного фонда имени Александра Солженицына Наталью Солженицыну.

Глеб Панфилов снимет «Один день Ивана Денисовича»

Наталья Солженицына: «О чём думаю с большой надеждой - это фильм «Один день Ивана Денисовича», который собирается снимать Глеб Панфилов - замечательный режиссёр, которого я очень люблю».

Наталья Солженицына напомнила, что ранее Глеб Панфилов уже занимался экранизацией произведения Александр Солженицына – «В круге первом». Поставленный Панфиловым сериал завоевал ряд наград, в том числе «Нику» за лучший телевизионный фильм. Позже вышел полнометражный фильм по этому же произведению Солженицына (тоже в постановке Глеба Панфилова) «Хранить вечно». Ещё раньше, в 1964 году Панфилов снял короткометражный фильм «Случай на станции Кречетовка» по рассказу Солженицына «Случай на станции Кочетовка».

Повесть «Один день Ивана Денисовича» была экранизирована дважды. В 1963 году по мотивам произведения вышел телеспектакль на канале NBC, а в 1970 году в Швеции состоялась премьера полнометражного фильма финского режиссёра Каспара Вреде One Day in the Life of Ivan Denisovich. Российские режиссёры до сегодняшнего дня не брались за экранизацию этой повести.

Премьера киноленты ожидается уже в следующем году.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Глеб ПанфиловАлександр Солженицын
фильмы
В круге первом

фотографии >>
Глеб Панфилов снимет «Один день Ивана Денисовича» фотографии
Глеб Панфилов снимет «Один день Ивана Денисовича» фотографии
Глеб Панфилов снимет «Один день Ивана Денисовича» фотографии
Глеб Панфилов снимет «Один день Ивана Денисовича» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Казимир Лиске
24 апреля скончался актёр Казимир Лиске.
Лариса Кронберг
24 апреля ушла из жизни актриса Лариса Кронберг.
Витольд Пыркош
22 апреля ушёл из жизни польский актёр Витольд Пыркош.

День рождения >>

Оксана Арбузова
Екатерина Астахова
Лариса Борушко
Евгений Велихов
Савва Гусев
Анатолий Кторов
Дарья Лузина
Лев Поляков
Елена Скороходова
Земфира Цахилова
Юрий Чернов
Эрик Бальфур
Фред Дельмаре
Дерек Люк
Ширли МакЛэйн
Стефания Рокка
Петр Слабаков
Барбра Стрейзанд
все родившиеся 24 апреля >>

Афиша кино >>

Затмение
мистика, приключения, фэнтези
Россия, 2016
Никита Кожемяка
приключения, сказка
Украина, Андорра, 2016
Перестрелка
боевик, драма, криминальный фильм
Великобритания, Франция, 2016
Видели ночь
комедия
США, 2017
Затерянный город Z
биография, боевик, приключения
США, 2016
Идеаль
комедия, экранизация
Франция, 2016
Моя девушка - монстр
боевик, комедия, научная фантастика
Испания, Канада, 2016
Обещание
драма, исторический фильм, триллер
Испания, США, 2016
Секретный агент
боевик, триллер
Великобритания, 2017
Спасти Пушкина
детский фильм, комедия
Россия, 2017
Сфера
драма, научная фантастика, триллер
США, ОАЭ, 2017
Я и ты
драма, комедия
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью