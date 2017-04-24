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Данила Козловский станет режиссёром и бомбардиром

24 апреля
2017 год

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24 апреля 2017
Актёр Данила Козловский снимет свой первый фильм «Тренер». В грядущей картине о футболе он исполнит роль бомбардира Юрия Столешникова, который не забьёт пенальти в решающий момент. Как сообщают продюсеры ленты, съёмки будут проходить весной и летом этого года в Москве, Краснодаре, Новороссийске и Лондоне.

Данила Козловский станет режиссёром и бомбардиром

По сюжету, после досадной ошибки, нападающий в исполнении Козловского уходит из сборной и завершает свою карьеру. Столешников занимает пост тренера маленькой провинциальной команды. С этим клубом ему предстоит вновь поверить в себя и совершить невозможное.

Данила Козловский: «Я всегда мечтал сыграть футбольного тренера. Когда мы начали работать над фильмом, я планировал быть только продюсером и актёром, но в какой-то момент понял, что не могу и не хочу доверять никому эту историю, хочу рассказать её сам – как режиссёр».

В широкий прокат «Тренер» выйдет в апреле 2018 года перед Чемпионатом мира по футболу, который пройдёт в России летом.
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Данила Козловский станет режиссёром и бомбардиром фотографии
Данила Козловский станет режиссёром и бомбардиром фотографии
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