Данила Козловский станет режиссёром и бомбардиром

Актёр Данила Козловский
снимет свой первый фильм «Тренер»
. В грядущей картине о футболе он исполнит роль бомбардира Юрия Столешникова, который не забьёт пенальти в решающий момент. Как сообщают продюсеры ленты, съёмки будут проходить весной и летом этого года в Москве, Краснодаре, Новороссийске и Лондоне.
По сюжету, после досадной ошибки, нападающий в исполнении Козловского уходит из сборной и завершает свою карьеру. Столешников занимает пост тренера маленькой провинциальной команды. С этим клубом ему предстоит вновь поверить в себя и совершить невозможное.
Данила Козловский: «Я всегда мечтал сыграть футбольного тренера. Когда мы начали работать над фильмом, я планировал быть только продюсером и актёром, но в какой-то момент понял, что не могу и не хочу доверять никому эту историю, хочу рассказать её сам – как режиссёр».
В широкий прокат «Тренер» выйдет в апреле 2018 года
перед Чемпионатом мира по футболу, который пройдёт в России летом.
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