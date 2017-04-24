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Четыре «Аватара» выйдут до 2025 года

24 апреля
2017 год

Новости кино >>
24 апреля 2017
Стали известны даты выхода новых частей фильма «Аватар» культового режиссёра Джеймса Кэмерона. Компания 20th Century Fox официально объявила о премьерах четырёх картин.

Четыре «Аватара» выйдут до 2025 года

Недавно кинорежиссёр заявил, что на протяжении последних лет работал над четырьмя сценариями к новым фильмам «Аватар», действие которых развернётся на планете Пандора. Он уточнил, что к самим съёмкам приступит летом этого года. Американская киностудия назвала официальные даты всех четырех фильмов.

Вторая часть выйдет 18 декабря 2020 года, третья часть – 17 декабря 2021 года. Затем намечается небольшой перерыв и 20 декабря 2024 года на экраны выйдет «Аватар 4», а уже через год, 9 декабря, состоится премьера последнего сиквела.

Подробности относительно сюжета предстоящих фильмов не сообщаются. Однако есть информация о том, что в кинопроект вернутся исполнители главных ролей Сэм Уортингтон и Зои Салдана. Также ходят слухи, что зрители увидят Сигурни Уивер, несмотря на смерть её героини.

Первый «Аватар», вышедший в 2009 году, заработала в мировом прокате $2,7 млрд, став самым успешным кинопроектом в истории. В прошлом этот рекорд принадлежал «Титанику», который также снимал Кэмерон.
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Четыре «Аватара» выйдут до 2025 года фотографии
Четыре «Аватара» выйдут до 2025 года фотографии
Четыре «Аватара» выйдут до 2025 года фотографии
Четыре «Аватара» выйдут до 2025 года фотографии
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