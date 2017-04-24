Четыре «Аватара» выйдут до 2025 года

Стали известны даты выхода новых частей фильма «Аватар»
культового режиссёра Джеймса Кэмерона
. Компания 20th Century Fox официально объявила о премьерах четырёх картин.
Недавно кинорежиссёр заявил, что на протяжении последних лет работал над четырьмя сценариями к новым фильмам «Аватар», действие которых развернётся на планете Пандора. Он уточнил, что к самим съёмкам приступит летом этого года. Американская киностудия назвала официальные даты всех четырех фильмов.
Вторая часть выйдет 18 декабря 2020 года
, третья часть – 17 декабря 2021 года
. Затем намечается небольшой перерыв и 20 декабря 2024 года
на экраны выйдет «Аватар 4»
, а уже через год, 9 декабря
, состоится премьера последнего сиквела.
Подробности относительно сюжета предстоящих фильмов не сообщаются. Однако есть информация о том, что в кинопроект вернутся исполнители главных ролей Сэм Уортингтон
и Зои Салдана
. Также ходят слухи, что зрители увидят Сигурни Уивер
, несмотря на смерть её героини.
Первый «Аватар», вышедший в 2009 году, заработала в мировом прокате $2,7 млрд
, став самым успешным кинопроектом в истории. В прошлом этот рекорд принадлежал «Титанику»
, который также снимал Кэмерон.
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