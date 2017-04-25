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В «Иллюзионе» проходит ретроспектива Юрия Любимова

25 апреля
2017 год

Новости кино >>
25 апреля 2017
В столичном кинотеатре «Иллюзион» стартовала ретроспектива «Юрий Любимов. Киносеанс с Мастером», организованная в рамках юбилейной программы «Век Юрия Любимова». Вход свободный.

В «Иллюзионе» проходит ретроспектива Юрия Любимова

Каталин Любимова, вдова режиссёра: «Несмотря на то, что для Юрия Любимова театральные подмостки всегда были ближе, за свою долгую творческую жизнь он снялся почти в 30 киноработах, большая часть которых пришлась на 40-е - 60-е годы XX века».

Программу ретроспективы открыл 24 апреля показ чёрно-белого фильма-спектакля по комедии Уильяма Шекспира «Много шума из ничего», поставленного в театре имени Вахтангова. Лента будет демонстрироваться на большом экране впервые за 60 лет.

Второй вечер состоится 25 апреля. В его программе - рассказ о съёмках и показ эпизодов из фильмов, в которых в разные годы снимался Юрий Петрович Любимов. В их числе - киноновелла «Свинопас», «Робинзон Крузо», «Кубанские казаки», «На подмостках сцены» и «Каин XVIII». В вечере примет участие Наталья Садовская, которая в возрасте 12 лет вместе с Любимовым снялась в первом советском цветном фильме «Снежная королева», так и не вышедший на экраны из-за начала войны.
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В «Иллюзионе» проходит ретроспектива Юрия Любимова фотографии
В «Иллюзионе» проходит ретроспектива Юрия Любимова фотографии
В «Иллюзионе» проходит ретроспектива Юрия Любимова фотографии
В «Иллюзионе» проходит ретроспектива Юрия Любимова фотографии
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