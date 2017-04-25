В «Иллюзионе» проходит ретроспектива Юрия Любимова

В столичном кинотеатре «Иллюзион» стартовала ретроспектива «Юрий Любимов. Киносеанс с Мастером»
, организованная в рамках юбилейной программы «Век Юрия Любимова»
. Вход свободный
.
Каталин Любимова, вдова режиссёра: «Несмотря на то, что для Юрия Любимова театральные подмостки всегда были ближе, за свою долгую творческую жизнь он снялся почти в 30 киноработах, большая часть которых пришлась на 40-е - 60-е годы XX века».
Программу ретроспективы открыл 24 апреля
показ чёрно-белого фильма-спектакля по комедии Уильяма Шекспира «Много шума из ничего»
, поставленного в театре имени Вахтангова
. Лента будет демонстрироваться на большом экране впервые за 60 лет.
Второй вечер состоится 25 апреля
. В его программе - рассказ о съёмках и показ эпизодов из фильмов, в которых в разные годы снимался Юрий Петрович Любимов
. В их числе - киноновелла «Свинопас»
, «Робинзон Крузо»
, «Кубанские казаки»
, «На подмостках сцены»
и «Каин XVIII»
. В вечере примет участие Наталья Садовская
, которая в возрасте 12 лет вместе с Любимовым
снялась в первом советском цветном фильме «Снежная королева»
, так и не вышедший на экраны из-за начала войны.
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