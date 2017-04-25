ревью

Новости кино «Хищника» сместили на август 2018 года Студия 20th Century Fox перенесла премьеру перезапуска фантастического боевика 1987 года.

Новости кино В «Иллюзионе» проходит ретроспектива Юрия Любимова Показы фильмов с участием известного театрального режиссёра приурочены к его 100-летию.

Новости кино Четыре «Аватара» выйдут до 2025 года Компания 20th Century Fox назвала даты релизов всех сиквелов самого кассового фильма в истории.

Новости кино Данила Козловский станет режиссёром и бомбардиром Актёр снимет фильм о футболе и сам сыграет в нём.

Главная тема Мертвые души: эволюция маньяков в кинематографе От Джека Потрошителя до Ганнибала Лектера