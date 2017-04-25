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«Хищника» сместили на август 2018 года

25 апреля
2017 год

Новости кино >>
25 апреля 2017
Студия 20th Century Fox решила перенести премьеру фантастической ленты «Хищник».

«Хищника» сместили на август 2018 года

Картина Шейна Блэка сместилась с 9 февраля 2018-го на 3 августа того же года. Чем вызван перенос - не сообщается.

Перезапуск классического боевика 1987 года будет представлять собой фильм ужасов, фантастику и вестерн. Сценарий написал Блэк вместе с Фредом Деккером. В актёрскую команду вошли Бойд Холбрук, Томас Джейн, Стерлинг К. Браун, Джейкоб Тремблэ, Оливия Манн, Ивонна Страховски, Тревант Роудс, Кайл Страутс, Кигэн Майкл Ки и Пол Лэзенби.

Арнольда Шварценеггера в новой версии, как известно, не будет.
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«Хищника» сместили на август 2018 года фотографии
«Хищника» сместили на август 2018 года фотографии
«Хищника» сместили на август 2018 года фотографии
«Хищника» сместили на август 2018 года фотографии
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