«Хищника» сместили на август 2018 года

Студия 20th Century Fox решила перенести премьеру фантастической ленты «Хищник»
.
Картина Шейна Блэка
сместилась с 9 февраля 2018
-го на 3 августа
того же года. Чем вызван перенос - не сообщается.
Перезапуск классического боевика 1987 года будет представлять собой фильм ужасов, фантастику и вестерн. Сценарий написал Блэк
вместе с Фредом Деккером
. В актёрскую команду вошли Бойд Холбрук
, Томас Джейн
, Стерлинг К. Браун
, Джейкоб Тремблэ
, Оливия Манн
, Ивонна Страховски
, Тревант Роудс
, Кайл Страутс
, Кигэн Майкл Ки
и Пол Лэзенби
.
Арнольда Шварценеггера
в новой версии, как известно, не будет.
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