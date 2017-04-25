Марго Робби наденет корону

Студии Focus Features и Working Title ведут переговоры с Марго Робби
насчёт того, чтобы она исполнила одну из главных ролей в исторической картине «Мария – королева Шотландии»
.
Лента, как следует из названия, посвящена Марии Стюарт (Сирша Ронан
) — королеве Шотландии, стремившейся занять английский престол. В конце концов её заточили и казнили по приказу кузины — королевы Англии Елизаветы I, которую может воплотить на экране Робби
.
Проекту уже исполнилось 5 лет, но до его съёмок дело дойдёт лишь в текущем году. Режиссёрское кресло фильма, основанного на сценарии Бо Уиллимона
(«Карточный домик»
), займёт Джози Рурк
(«Святая Иоанна»
).
В ближайшие полтора года Марго Робби можно будет увидеть в картинах «Прощай, Кристофер Робин»
, «Конечная»
, «Молодые хулиганы»
, «Питер Кролик»
и «Я, Тоня»
.
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