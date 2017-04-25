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Марго Робби наденет корону

25 апреля
2017 год

Новости кино >>
25 апреля 2017
Студии Focus Features и Working Title ведут переговоры с Марго Робби насчёт того, чтобы она исполнила одну из главных ролей в исторической картине «Мария – королева Шотландии».

Марго Робби

Лента, как следует из названия, посвящена Марии Стюарт (Сирша Ронан) — королеве Шотландии, стремившейся занять английский престол. В конце концов её заточили и казнили по приказу кузины — королевы Англии Елизаветы I, которую может воплотить на экране Робби.

Проекту уже исполнилось 5 лет, но до его съёмок дело дойдёт лишь в текущем году. Режиссёрское кресло фильма, основанного на сценарии Бо Уиллимона («Карточный домик»), займёт Джози Рурк («Святая Иоанна»).

В ближайшие полтора года Марго Робби можно будет увидеть в картинах «Прощай, Кристофер Робин», «Конечная», «Молодые хулиганы», «Питер Кролик» и «Я, Тоня».
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