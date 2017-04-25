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«Движение» начинает свою работу

25 апреля
2017 год

Новости кино >>
25 апреля 2017
Сегодня, 25 апреля, в Омске начинает свою работу Пятый Национальный кинофестиваль дебютов «Движение».

«Движение» начинает свою работу

В основном конкурсе «Движение. Вперёд» в этом году принимают участие 7 полнометражных фильмов. Откроет фестиваль «Отличница» Оксаны Карас. Также в конкурсе полнометражных лент будут представлены экранизация знаменитой пьесы Анны Яблонской «Язычники», киноверсия театральной постановки по пьесе Василия Сигарева «Гупёшка», военный детектив Александра Касаткина «Три дня до весны», психологическая драма Ани Крайс «Нашла коса на камень», экзистенциальное роуд-муви Анара Аббасова «Амун» и драма Дмитрия Давыдова «Костёр на ветру».

В конкурс неигрового кино «Движение. Жизнь» вошли 9 картин: «В ожидании чуда» Александра Слободяника, «Достояние республики» Анны Кузнецовой, «Чемодан без ручки» Элен Нелидовой, «Лайв» Максима Лукьянца, «Про рок» Евгения Григорьева, «Курс Достоевского» Валентины Елиной, «Одно желание» Виталия Дубинина, «Интимные тайны животных» Валентина Ткача и «Наказание» Юлии Зиновьевой. В программе короткого метра «Движение. Начало» - 10 лент: «Sasha» Роберта Дэфа, «Коляся» Рината Махмудова, «Маленький поезд» Тамары Дондурей, «Ёф» Николая Сидорова-Французова, «Каникулы» Юлии Калининой, «Море спокойствия» Исмаила Сафарали, «Первая любовь» Евгения Морозова, «Рай» Бориса Акопова, «Тум-балалайка» Вениамина Илясова и «Чистый взгляд» Натальи Назаровой. Фильмом закрытия фестиваля станет сериал «Гоголь».

Жюри основного конкурса в этом году возглавил режиссёр Алексей Попогребский, короткометражные работы оценит жюри под руководством продюсера Сабины Еремеевой, а документальный конкурс будет судить жюри под председательством режиссёра Алексея Федорченко. Смотр продлится до 29 апреля.
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