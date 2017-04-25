«Движение» начинает свою работу

Сегодня, 25 апреля
, в Омске начинает свою работу Пятый Национальный кинофестиваль дебютов «Движение»
.
В основном конкурсе «Движение. Вперёд»
в этом году принимают участие 7
полнометражных фильмов. Откроет фестиваль «Отличница» Оксаны Карас
. Также в конкурсе полнометражных лент будут представлены экранизация знаменитой пьесы Анны Яблонской «Язычники»
, киноверсия театральной постановки по пьесе Василия Сигарева «Гупёшка»
, военный детектив Александра Касаткина «Три дня до весны»
, психологическая драма Ани Крайс «Нашла коса на камень»
, экзистенциальное роуд-муви Анара Аббасова «Амун»
и драма Дмитрия Давыдова «Костёр на ветру»
.
В конкурс неигрового кино «Движение. Жизнь»
вошли 9
картин: «В ожидании чуда» Александра Слободяника
, «Достояние республики» Анны Кузнецовой
, «Чемодан без ручки» Элен Нелидовой
, «Лайв» Максима Лукьянца
, «Про рок» Евгения Григорьева
, «Курс Достоевского» Валентины Елиной
, «Одно желание» Виталия Дубинина
, «Интимные тайны животных» Валентина Ткача
и «Наказание» Юлии Зиновьевой
. В программе короткого метра «Движение. Начало»
- 10
лент: «Sasha» Роберта Дэфа
, «Коляся» Рината Махмудова
, «Маленький поезд» Тамары Дондурей
, «Ёф» Николая Сидорова-Французова
, «Каникулы» Юлии Калининой
, «Море спокойствия» Исмаила Сафарали
, «Первая любовь» Евгения Морозова
, «Рай» Бориса Акопова
, «Тум-балалайка» Вениамина Илясова
и «Чистый взгляд» Натальи Назаровой
. Фильмом закрытия фестиваля станет сериал «Гоголь»
.
Жюри основного конкурса в этом году возглавил режиссёр Алексей Попогребский
, короткометражные работы оценит жюри под руководством продюсера Сабины Еремеевой
, а документальный конкурс будет судить жюри под председательством режиссёра Алексея Федорченко
. Смотр продлится до 29 апреля
.
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