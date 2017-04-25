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Таисса Фармига напомнит про страхи сестры

25 апреля
2017 год

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25 апреля 2017
Таисса Фармига, сестра звезды «Заклятия» Веры Фармиги, получила главную роль в «Монахине», являющейся спин-оффом вышеназванной популярной хоррор-серии Джеймса Вана.

Таисса Фармига напомнит про страхи сестры

Компанию актрисе составит Демиан Бишир, который станет отцом Берком, отправившимся в Рим для расследования загадочной смерти монахини.

На режиссёрском посту - Корин Харди («Из тьмы»), сценарий написал Гэри Доберман, а Джеймс Ван и Питер Сэфран заявлены в качестве продюсеров.

Харди приступит к съёмкам «Монахини» этим летом в Румынии. Релиз ленты запланирован на 13 июля будущего года.
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