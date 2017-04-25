Таисса Фармига напомнит про страхи сестры

Таисса Фармига
, сестра звезды «Заклятия» Веры Фармиги
, получила главную роль в «Монахине»
, являющейся спин-оффом вышеназванной популярной хоррор-серии Джеймса Вана
.
Компанию актрисе составит Демиан Бишир
, который станет отцом Берком, отправившимся в Рим для расследования загадочной смерти монахини.
На режиссёрском посту - Корин Харди
(«Из тьмы»
), сценарий написал Гэри Доберман
, а Джеймс Ван
и Питер Сэфран
заявлены в качестве продюсеров.
Харди
приступит к съёмкам «Монахини»
этим летом в Румынии. Релиз ленты запланирован на 13 июля
будущего года.
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