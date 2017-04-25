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25 апреля 2017
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Агент Харт воскрес
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25 апреля 2017
В сети появился дублированный трейлер кинокомикса
Мэттью Вона «Kingsman: Золотое кольцо»
, в котором засветился агент Харт в исполнении
Колина Фёрта
, якобы погибший в
«Секретной службе»
.
После того, как штаб-квартира Kingsman была разрушена злодейкой по имени Поппи (
Джулианна Мур
), агенты Эггси (
Тэрон Эджертон
) и Мерлин (
Марк Стронг
) обращаются за помощью к американским коллегам из аналогичной разведслужбы под названием Statesman.
В картине также заняты
Ченнинг Татум
,
Холли Берри
,
Джефф Бриджес
,
Элтон Джон
,
Винни Джонс
,
Эдвард Холкрофт
,
Педро Паскаль
и
Софи Куксон
.
На российские экраны лента выйдет
28 сентября
.
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Джефф Бриджес
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Элтон Джон
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Винни Джонс
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Джулианна Мур
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Марк Стронг
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Ченнинг Татум
,
Колин Фёрт
,
Эдвард Холкрофт
,
Тэрон Эджертон
фильмы
Kingsman: Золотое кольцо
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Kingsman: Секретная служба
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