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Агент Харт воскрес

25 апреля
2017 год

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25 апреля 2017
В сети появился дублированный трейлер кинокомикса Мэттью Вона «Kingsman: Золотое кольцо», в котором засветился агент Харт в исполнении Колина Фёрта, якобы погибший в «Секретной службе».



После того, как штаб-квартира Kingsman была разрушена злодейкой по имени Поппи (Джулианна Мур), агенты Эггси (Тэрон Эджертон) и Мерлин (Марк Стронг) обращаются за помощью к американским коллегам из аналогичной разведслужбы под названием Statesman.

В картине также заняты Ченнинг Татум, Холли Берри, Джефф Бриджес, Элтон Джон, Винни Джонс, Эдвард Холкрофт, Педро Паскаль и Софи Куксон.

На российские экраны лента выйдет 28 сентября.
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