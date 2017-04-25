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Людмила Загорская стала «Проводницей»

25 апреля
2017 год

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25 апреля 2017
Со 2 мая по будням в 23:00 на «Домашнем» можно будет прочитать новый любовный роман на ночь. Каждый вечер – история любви со счастливым концом в сериале «Проводница».


Людмила Загорская стала «Проводницей»

Наверное, всем хоть раз в жизни удалось испытать необычное путешествия в вагоне купе. Оставаясь наедине со своими мыслями, хочется поделиться переживаниями с незнакомцами, которых больше никогда не повстречаешь на своём пути. Откровенничая, тебе становится не важно, осудят тебя или поймут, на завтра в вагоне не останется и твоего следа. На помощь героям телесериала приходит обаятельная проводница Ольга Богачева, которая пытается не только выслушать, но и умеет сопереживать и помогать нужным советом. Спасаясь от собственных проблем с нерадивым мужем, Ольга невольно становится психологом и свидетелем интереснейших историй любви и жизненных перипетий своих попутчиков.

Тарас Дударь, режиссёр сериала: «Сейчас, когда наш бронепоезд «Проводница» уже прибыл на конечную станцию, довольно забавно вспоминать его непростой путь. Но поверьте, тогда нам было не до смеха! Только представьте: 8 утра, первый съёмочный день, вся группа уже прибыла на площадку, а главной героини нет на месте. Неожиданно раздаётся звонок, и её агент леденящим шёпотом говорит, что она заперлась в своём номере, никому не открывает дверь и сокрушается, что эта роль ей не подходит. Хотя всю неделю она ходила на репетиции и ни разу даже не высказала своего недовольства! Вся группа в недоумении, что делать – непонятно! К счастью, мы вспомнили, что на пробах нам приглянулась ещё одна кандидатка. Но сразу возникла другая проблема: она – кормящая мать и не может надолго оставить своего шестимесячного сына без присмотра. Мы выслали одну машину за ней с ребёнком, а вторую – за бабушкой, которая должна была приглядывать за ним, пока его мама была в кадре. Но у малышей свой график, который не всегда совпадает с производственным! И спустя пару часов младенец, постигнувший азы кинематографа, решил взять ситуацию в свои пухлые ручонки и выделить маме по 15 минут на съёмки с полуторачасовым перерывом на его кормление и убаюкивание. При этом стоит отметить, что в сценарии нет ни одной сцены, где не присутствует главная героиня! Такой тишины на площадке я не видел еще никогда: вся группа буквально ходила на цыпочках, пока малыш спал! Снимать в тот день мы закончили только под утро, а потом выяснилось, что актрисе нужно отдыхать не менее 12 часов, и на следующий день приехать на площадку она сможет не раньше четырёх часов дня... Заниматься кинематографом в таком замедленном темпе довольно накладно, поэтому, при всём уважении к материнству, наши продюсеры приняли смелое решение снова поменять актрису на главную роль. В первый день у нас также потерялась тарелка, которую принято разбивать в начале съёмок, и нам было дано задание срочно найти её и уничтожить во избежание дальнейших проблем (смеется). Наконец, мы начали съёмки с третьей актрисой. У её партнера уже был опыт скоростного налаживания отношений, мы быстро начали работать, как вдруг нашли ту злополучную тарелку. Её «казнь» была проведена прилюдно и с таким энтузиазмом, что один из осколков вонзился в руку одному из членов группы. Рана оказалась довольно глубокой, и, пока мы искали аптечку, кровью была залита не только вся локация, но и половина съёмочной группы...
Думаю, «киношные боги» приняли нашу жертву, и дальше всё покатилось, как по рельсам. Если не обращать внимание на мелкие трудности, например, на резкие перепады температуры с 36 градусов днём до бодрящих 14 ночью. Как назло, именно на тот день у нас были запланированы съёмки романтической сцены в бассейне. Все члены группы, закутанные в одеяла, тогда с сочувствием наблюдали за самоотверженными влюблёнными, чьи поцелуи в итоге получились скорее отчаянными, чем томными» (смеется).

Людмила Загорская (проводница Ольги Богачева): «Сериал «Проводница» объединил 20 не похожих друг на друга историй об отношениях между людьми, встречах, расставаниях, утратах и обретениях. При этом каждая из них пронизана особой атмосферой тепла, доброты и, конечно, любви. Мне кажется, в наше неспокойное время зрителю нужно именно такое кино, под которое он сможет расслабиться с чашкой чая и забыть о своих проблемах...
Для создания иллюзии движущегося поезда актёрам было необходимо покачиваться в кадре. Но синхронизировать движения оказалось не так уж просто: первое время я двигалась из стороны в сторону, а мои партнеры – вперед-назад, или наоборот (смеется). После 12 часов таких беспрерывных пошатываний у меня возникало ощущение, что я провела сутки на маленьком судне во время океанского шторма! Поэтому на съёмках оставшихся серий для достижения нужного эффекта покачиваться пришлось уже операторам с камерами».
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