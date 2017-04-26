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«КАРО» покажет мини-ретроспективу Ларса фон Триера

26 апреля
2017 год

Новости кино >>
26 апреля 2017
10 мая в столичном кинотеатре «КАРО 8 Атриум» в рамках проекта «КАРО.Арт» стартует мини-ретроспектива фильмов Ларса фон Триера. Самый нашумевший фильм фон Триера, «Антихрист», заканчивается посвящением Тарковскому. Лента была воспринята его первыми зрителями в Каннах как провокация, оскорбительная для памяти великого советского режиссёра. Однако посвящение Тарковскому — один из важнейших ключей не только к этому фильму фон Триера, но и ко всему его творчеству.

«КАРО» покажет мини-ретроспективу Ларса фон Триера

Всего в рамках ретроспективы пройдут показы и обсуждение трёх работ известного датского режиссёра: «Антихрист», «Меланхолия» и «Нимфоманка», где диалог с Тарковским выходит на первый план. Эти 3 картины были сняты режиссёром в период затяжной депрессии и известны как «трилогия депрессии».

Фильмы Ларса фон Триера зачастую вводят зрителей в недоумение, вызывая абсолютно противоречивые эмоции – от отвращения до восхищения. Разобраться в особенностях художественного подхода режиссёра зрителям помогут киновед, куратор курса «Современное кино» Московской школы кино Всеволод Коршунов, кинокритик, автор книги о Ларсе фон Триере Антон Долин, кинокритик, автор интернет-журнала Cineticle Сергей Дёшин и кинокритик Владимир Лященко. Показы пройдут на английском языке с русскими субтитрами. Билеты можно приобрести здесь.

Расписание показов в кинотеатре «КАРО 8 Атриум» (ул. Земляной Вал, д.33):
10 мая, 19.30, «Антихрист», эксперты: кинокритик Антон Долин и киновед Всеволод Коршунов
17 мая, 19.30, «Меланхолия», эксперты: кинокритик Сергей Дёшин и киновед Всеволод Коршунов
24 мая, 19.30, «Нимфоманка: Часть 1», эксперты: кинокритик Владимир Лященко и киновед Всеволод Коршунов
31 мая, 19.30, «Нимфоманка: Часть 2», эксперты: кинокритик Владимир Лященко и киновед Всеволод Коршунов
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«Меланхолия»
«Нимфоманка»
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