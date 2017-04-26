«КАРО» покажет мини-ретроспективу Ларса фон Триера

10 мая
в столичном кинотеатре «КАРО 8 Атриум» в рамках проекта «КАРО.Арт»
стартует мини-ретроспектива фильмов Ларса фон Триера
. Самый нашумевший фильм фон Триера
, «Антихрист», заканчивается посвящением Тарковскому
. Лента была воспринята его первыми зрителями в Каннах как провокация, оскорбительная для памяти великого советского режиссёра. Однако посвящение Тарковскому — один из важнейших ключей не только к этому фильму фон Триера, но и ко всему его творчеству.
Всего в рамках ретроспективы пройдут показы и обсуждение трёх работ известного датского режиссёра: «Антихрист»
, «Меланхолия»
и «Нимфоманка»
, где диалог с Тарковским
выходит на первый план. Эти 3 картины были сняты режиссёром в период затяжной депрессии и известны как «трилогия депрессии»
.
Фильмы Ларса фон Триера зачастую вводят зрителей в недоумение, вызывая абсолютно противоречивые эмоции – от отвращения до восхищения. Разобраться в особенностях художественного подхода режиссёра зрителям помогут киновед, куратор курса «Современное кино» Московской школы кино Всеволод Коршунов
, кинокритик, автор книги о Ларсе фон Триере Антон Долин
, кинокритик, автор интернет-журнала Cineticle Сергей Дёшин
и кинокритик Владимир Лященко
. Показы пройдут на английском языке с русскими субтитрами. Билеты можно приобрести здесь
.
Расписание показов в кинотеатре «КАРО 8 Атриум» (ул. Земляной Вал, д.33):
10 мая
, 19.30
, «Антихрист»
, эксперты: кинокритик Антон Долин и киновед Всеволод Коршунов
17 мая
, 19.30
, «Меланхолия»
, эксперты: кинокритик Сергей Дёшин и киновед Всеволод Коршунов
24 мая
, 19.30
, «Нимфоманка: Часть 1»
, эксперты: кинокритик Владимир Лященко и киновед Всеволод Коршунов
31 мая
, 19.30
, «Нимфоманка: Часть 2»
, эксперты: кинокритик Владимир Лященко и киновед Всеволод Коршунов
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