«КАРО» покажет мини-ретроспективу Ларса фон Триера

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Киноэксперты вместе со зрителями посмотрят и обсудят резонансную «трилогию депрессии» известного датского режиссёра.

Новости театра

Юным зрителям откроется «Сказочный мир» театра

С 26 по 29 мая пройдёт Шестой Всероссийский Московский фестиваль спектаклей малых форм для детей.