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Смотрите «Оптимистов» онлайн вместе с Сергеем Лавровым

26 апреля
2017 год

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26 апреля 2017
Кино-Театр.ру предлагает всем зрителям, предпочитающим Сеть Интернет телевидению, смотреть онлайн новый отечественный сериал «Оптимисты», стартовавший 24 апреля на канале «Россия 1».

«Оптимисты»

«Оптимистов», посвящённых советским дипломатам 60-х, снял известный российский режиссёр Алексей Попогребский. В 13-серийной картине заняты Владимир Вдовиченков, Северия Янушаускайте, Артём Быстров, Егор Корешков, Риналь Мухаметов, Анатолий Белый, Юрий Кузнецов, Евгения Брик, Виктория Исакова и другие популярные актёры.

Примечательно, что проект пришёлся по душе министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Дипломат поделился своими впечатлениями после просмотра первых серий.

Сергей Лавров: «Смотрел вчера, ну не всё от начала до конца, урывками, но жанр очень интересный, увлекательный сюжет. Интересный, интересный фильм.
На самом деле профессия дипломата не так экзотична и не столь сопряжена с повседневными приключениями наподобие тех, которые были в первых двух сериях показаны. Но, с другой стороны, мне понятно, что желание авторов показать профессию дипломата не может просто сводиться к тому, чтобы реально на экране сидел исполнитель главной роли вместе со своими партнёрами. И либо все пишут какие-то бумаги, либо говорят на непонятном нормальному человеку языке. Было бы скучновато.
Будем надеяться, что при всей необходимости художественного вымысла он на самом деле будет помогать тем, кто хочет выбрать профессию дипломата, укрепиться в этом своём правильном мнении».
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