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В Ховринской больнице поселился страх

26 апреля
2017 год

Новости кино >>
26 апреля 2017
Опубликован официальный тизер-трейлер нового отечественного хоррора «Ховрино. Блог из преисподней».



Лента расскажет историю девушки Иры, которая ведёт видеоблог о различных заброшенных зданиях. Однажды она, вооружившись камерой и собрав группу из своих друзей-студентов, отправляется в легендарную Ховринскую больницу, чтобы сделать репортаж, развенчивающий дурную славу здания. Попав внутрь, герои начинают слышать странные звуки, а впоследствии сталкиваются с невообразимым злом, дремлющим в стенах заброшенной лечебницы.

Режиссёром картины выступил дебютант в полнометражном кино Сергей Кузнецов. В актёрском составе, в основном, малознакомые лица и новые имена: Дарья Шевчук, Иннокентий Кудрявцев, Евгения Вайс, Пётр Романов и Павел Грязнов.

«Ховрино. Блог из преисподней» в прокате с 20 июля.
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В Ховринской больнице поселился страх фотографии
В Ховринской больнице поселился страх фотографии
В Ховринской больнице поселился страх фотографии
В Ховринской больнице поселился страх фотографии
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№ 1
Алёна-86 (москва)   26.04.2017 - 10:45
Очень интересно. Надеюсь, что будет что посмотреть. читать далее>>
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