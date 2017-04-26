В Ховринской больнице поселился страх

Опубликован официальный тизер-трейлер нового отечественного хоррораЛента расскажет историю девушки Иры, которая ведёт видеоблог о различных заброшенных зданиях. Однажды она, вооружившись камерой и собрав группу из своих друзей-студентов, отправляется в легендарную Ховринскую больницу, чтобы сделать репортаж, развенчивающий дурную славу здания. Попав внутрь, герои начинают слышать странные звуки, а впоследствии сталкиваются с невообразимым злом, дремлющим в стенах заброшенной лечебницы.Режиссёром картины выступил дебютант в полнометражном кино. В актёрском составе, в основном, малознакомые лица и новые имена:«Ховрино. Блог из преисподней» в прокате с