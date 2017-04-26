В Ховринской больнице поселился страх

Опубликован официальный тизер-трейлер нового отечественного хоррора «Ховрино. Блог из преисподней».
Лента расскажет историю девушки Иры, которая ведёт видеоблог о различных заброшенных зданиях. Однажды она, вооружившись камерой и собрав группу из своих друзей-студентов, отправляется в легендарную Ховринскую больницу, чтобы сделать репортаж, развенчивающий дурную славу здания. Попав внутрь, герои начинают слышать странные звуки, а впоследствии сталкиваются с невообразимым злом, дремлющим в стенах заброшенной лечебницы.
Режиссёром картины выступил дебютант в полнометражном кино Сергей Кузнецов. В актёрском составе, в основном, малознакомые лица и новые имена: Дарья Шевчук, Иннокентий Кудрявцев, Евгения Вайс, Пётр Романов и Павел Грязнов.
«Ховрино. Блог из преисподней» в прокате с 20 июля.
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