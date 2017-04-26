Эммануилу Виторгану и Игорю Вернику рассказали о геноциде армян

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Дарью Екамасову и Екатерину Гусеву отправили в лагерь

26 апреля

Смотрите «Оптимистов» онлайн вместе с Сергеем Лавровым

Сериал о советских дипломатах, понравившийся министру иностранных дел, можно смотреть, не выходя из Сети Интернет.