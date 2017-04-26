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Эммануилу Виторгану и Игорю Вернику рассказали о геноциде армян

26 апреля
2017 год

Новости кино >>
26 апреля 2017
24 апреля, в День памяти геноцида армян, в столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера исторической драмы Терри Джорджа «Обещание» с Кристианом Бейлом и Оскаром Айзеком.

Эммануилу Виторгану и Игорю Вернику рассказали о геноциде армян

История разворачивается в начале ХХ века в Константинополе. Студент-медик и именитый фотокорреспондент соперничают за внимание прекрасной девушки Аны, когда Османская империя начинает жестокие преследования национальных меньшинств...

Показ посетили Эммануил Виторган, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Карен Оганесян, Игорь Верник, Гевонд Андреасян, Илья Бачурин, Сергей Филин и другие. На просмотр гостей вечера пригласил генеральный директор «Газпром-медиа» КИТ Рафаел Минасбекян, подчеркнувший важность темы фильма.

«Обещание» выходит в прокат уже завтра, 27 апреля.
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Эммануилу Виторгану и Игорю Вернику рассказали о геноциде армян фотографии
Эммануилу Виторгану и Игорю Вернику рассказали о геноциде армян фотографии
Эммануилу Виторгану и Игорю Вернику рассказали о геноциде армян фотографии
Эммануилу Виторгану и Игорю Вернику рассказали о геноциде армян фотографии
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