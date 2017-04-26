Эммануилу Виторгану и Игорю Вернику рассказали о геноциде армян

24 апреля
, в День памяти геноцида армян, в столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера исторической драмы Терри Джорджа «Обещание»
с Кристианом Бейлом
и Оскаром Айзеком
.
История разворачивается в начале ХХ века в Константинополе. Студент-медик и именитый фотокорреспондент соперничают за внимание прекрасной девушки Аны, когда Османская империя начинает жестокие преследования национальных меньшинств...
Показ посетили Эммануил Виторган
, Тигран Кеосаян
, Маргарита Симоньян
, Карен Оганесян
, Игорь Верник
, Гевонд Андреасян
, Илья Бачурин
, Сергей Филин
и другие. На просмотр гостей вечера пригласил генеральный директор «Газпром-медиа» КИТ Рафаел Минасбекян
, подчеркнувший важность темы фильма.
«Обещание»
выходит в прокат уже завтра, 27 апреля
.
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