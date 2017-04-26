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Дарью Екамасову и Екатерину Гусеву отправили в лагерь

26 апреля
2017 год

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26 апреля 2017
В Крыму стартовали съёмки 10-серийной исторической драмы Александра Касаткина «А.Л.Ж.И.Р.», посвящённой одному из самых суровых сталинских женских лагерей, существовавших в СССР. В «Акмолинском Лагере Жён Изменников Родины» содержались более 8 тысяч женщин, среди которых сестра маршала Тухачевского, жёны писателей Бориса Пильняка, Аркадия Гайдара, матери Булата Окуджавы и Майи Плисецкой и другие. Вина всех этих женщин заключалась лишь в том, что они ЧСИРки - Члены Семей Изменников Родины. Премьера сериала состоится на НТВ в 2018 году.

Дарью Екамасову и Екатерину Гусеву отправили в лагерь

На две главные женские роли приглашены Дарья Екамасова и Екатерина Гусева. Им предстоит сыграть арестанток в лагере, где бок о бок вынуждены отбывать наказание жёны бывших партийных работников и воровки, представительницы высших сословий и деревенские женщины, монахини и женщины легкого поведения. Компанию актрисам составят Кирилл Плетнёв, Алексей Шевченков, Михаил Евланов, Клавдия Коршунова, Владимир Мишуков, Кирилл Полухин и другие актёры.

История охватывает период с 1938 по 1945 год. В центре сюжета жена авиаконструктора Ольга Павлова (Екамасова), арестованная как ЧСИР (член семьи изменника родины), и София Тер-Ашатурова (Гусева)– выдающаяся оперная певица, задержанная по доносу, которых судьба свела в арестантском поезде.

Александр Касаткин: «ГУЛАГ – это трагическая страница в истории Роcсии. В 2017 году страна отметит 110-летие Варлама Шаламова, который в своих трудах очень подробно и ярко описал весь драматизм тех дней. В новой исторической драме «А.Л.Ж.И.Р.» мы познакомим зрителей с теми событиями, которые разворачивались в местах, где в жестоких условиях содержались члены семей «изменников Родины». Мы не ставим целью воспроизвести все тяготы жизни в картине, это было бы документальное кино, а хотим сфокусироваться на человеческих отношениях, характерах. Как не потерять лицо, находясь в чудовищных обстоятельствах – вот та тема, которую мы раскроем».
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Аркадий Гайдар (Голиков)Екатерина ГусеваМихаил ЕвлановДарья ЕкамасоваАлександр КасаткинКлавдия КоршуноваВладимир МишуковБулат ОкуджаваКирилл ПлетнёвМайя ПлисецкаяКирилл ПолухинАлексей Шевченков
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А.Л.Ж.И.Р.

фотографии >>
Дарью Екамасову и Екатерину Гусеву отправили в лагерь фотографии
Дарью Екамасову и Екатерину Гусеву отправили в лагерь фотографии
Дарью Екамасову и Екатерину Гусеву отправили в лагерь фотографии
Дарью Екамасову и Екатерину Гусеву отправили в лагерь фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Алексей, Кустанай (Кустанай, Казахстан)   26.04.2017 - 10:18
С каких это пор Аркадий Гайдар стал изменником Родины?Вы когда страшилки публикуете-хотя бы перепроверяйте. С чего жена Гайдара оказалась в лагере ЧСИР? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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