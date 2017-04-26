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Джефф Голдблюм вернётся к динозаврам

26 апреля
2017 год

Новости кино >>
26 апреля 2017
«Мир Юрского периода 2» посетит персонаж, засветившийся в двух «Парках Юрского периода», созданных Стивеном Спилбергом.

Джефф Голдблюм вернётся к динозаврам

Джефф Голдблюм вновь предстанет в образе доктора Иена Малкольма - математика-всезнайки, которого в оригинале пригласили в качестве эксперта для оценки страховых рисков.

Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард вернутся к своим ролям, а компанию им составят Джастис Смит, Джеймс Кромвелл и Тоби Джонс. Картину снимает Хуан Антонио Байона по сценарию режиссёра первой части Колина Треворроу.

В российский прокат второй «Мир Юрского периода» выйдет 21 июня 2018 года.
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Джефф Голдблюм вернётся к динозаврам фотографии
Джефф Голдблюм вернётся к динозаврам фотографии
Джефф Голдблюм вернётся к динозаврам фотографии
Джефф Голдблюм вернётся к динозаврам фотографии
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