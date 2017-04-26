Джефф Голдблюм вернётся к динозаврам

«Мир Юрского периода 2»
посетит персонаж, засветившийся в двух «Парках Юрского периода»
, созданных Стивеном Спилбергом
.
Джефф Голдблюм
вновь предстанет в образе доктора Иена Малкольма - математика-всезнайки, которого в оригинале пригласили в качестве эксперта для оценки страховых рисков.
Крис Прэтт
и Брайс Даллас Ховард
вернутся к своим ролям, а компанию им составят Джастис Смит
, Джеймс Кромвелл
и Тоби Джонс
. Картину снимает Хуан Антонио Байона
по сценарию режиссёра первой части Колина Треворроу
.
В российский прокат второй «Мир Юрского периода»
выйдет 21 июня 2018
года.
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