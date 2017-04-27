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Умер режиссёр «Молчания ягнят»

27 апреля
2017 год

Новости кино >>
27 апреля 2017
В Нью-Йорке ушёл из жизни известный режиссёр Джонатан Демми, которому было 73 года. По данным американских СМИ, причиной смерти кинематографиста стали рак пищевода, а также осложнения, которые были вызваны заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Умер режиссёр «Молчания ягнят»

Широкую известность Демми получил благодаря работе над фильмом «Молчание ягнят», который был удостоен пяти премий «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру. Психопаталогический триллер покорил не только киноакадемию, но и философов, социологов, психологов. Людоед-интеллектуал Ганнибал Лектор и агент ФБР Кларисса Старлинг стали архитипичными героями мирового кино. В 1991 году Демми получил за «Молчание ягнят» «Серебряного медведя» за лучшую режиссёрскую работу.

Благодаря главной роли в следующем фильме Джонатана Демми «Филадельфия» Том Хэнкс получил свой первый «Оскар» за лучшую мужскую роль. С тех пор Демми снял ремейк фильма «Шарада» - «Правда о Чарли» - с Марком Уолбергом в главной роли, а также конспирологический триллер «Маньчжурский Кандидат» с участием Дензела Вашингтона и Мерил Стрип.

Джонатан Демми также преуспел в неигровом кино, известны его документальные фильмы о группе Talking Heads, музыканте Ниле Янге и президенте США Джимми Картере.
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фильмы
Маньчжурский кандидатМолчание ягнятПравда о ЧарлиФиладельфияШарада

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Умер режиссёр «Молчания ягнят» фотографии
Умер режиссёр «Молчания ягнят» фотографии
Умер режиссёр «Молчания ягнят» фотографии
Умер режиссёр «Молчания ягнят» фотографии
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