Умер режиссёр «Молчания ягнят»

В Нью-Йорке ушёл из жизни известный режиссёр Джонатан Демми
, которому было 73 года. По данным американских СМИ, причиной смерти кинематографиста стали рак пищевода, а также осложнения, которые были вызваны заболеванием сердечно-сосудистой системы.
Широкую известность Демми получил благодаря работе над фильмом «Молчание ягнят»
, который был удостоен пяти премий «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру. Психопаталогический триллер покорил не только киноакадемию, но и философов, социологов, психологов. Людоед-интеллектуал Ганнибал Лектор и агент ФБР Кларисса Старлинг стали архитипичными героями мирового кино. В 1991 году Демми получил за «Молчание ягнят» «Серебряного медведя» за лучшую режиссёрскую работу.
Благодаря главной роли в следующем фильме Джонатана Демми «Филадельфия» Том Хэнкс
получил свой первый «Оскар» за лучшую мужскую роль. С тех пор Демми снял ремейк фильма «Шарада»
- «Правда о Чарли»
- с Марком Уолбергом
в главной роли, а также конспирологический триллер «Маньчжурский Кандидат»
с участием Дензела Вашингтона
и Мерил Стрип
.
Джонатан Демми также преуспел в неигровом кино, известны его документальные фильмы о группе Talking Heads, музыканте Ниле Янге и президенте США Джимми Картере.
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