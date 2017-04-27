Тимон и Пумба обрели голоса

Билли Эйхнер
(«Парки и зоны отдыха»
) и Сет Роген
исполнят роли Тимона и Пумбы в игровом ремейке «Короля льва» Джона Фавро
. Образ Симбы воплотит Дональд Гловер
, а Муфасе свой голос снова подарит Джеймс Эрл Джонс
.
После успеха «Книги джунглей»
Фавро присоединился к работе над созданием игрового фильма студии Disney «Король лев» в качестве режиссёра. Сценарий картины напишет Джефф Натансон
(«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
).
Один из величайших мультфильмов всех времён «Король лев» собрал в мировом прокате $968,8 млн
, а также получил два «Оскара»: за песню Элтона Джона
Can You Feel the Love Tonight и за музыку Ханса Циммера
.
Интересно, что сборы «Книги джунглей» почти сравнялись с результатами мультфильма «Король лев»: вышедший в апреле 2016 года фильм Фавро собрал $965,8 млн.
Компания Disney, похоже, основательно взялась за создание игровых фильмов по мотивам собственных легендарных произведений. Так, в марте состоялась премьера «Красавицы и чудовища»
с Эммой Уотсон
в главной роли, в то время как Тим Бёртон
работает над другим диснеевским проектом «Дамбо»
с участием Тома Хэнкса
.
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