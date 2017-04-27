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Тимон и Пумба обрели голоса

27 апреля
2017 год

Новости кино >>
27 апреля 2017
Билли Эйхнер («Парки и зоны отдыха») и Сет Роген исполнят роли Тимона и Пумбы в игровом ремейке «Короля льва» Джона Фавро. Образ Симбы воплотит Дональд Гловер, а Муфасе свой голос снова подарит Джеймс Эрл Джонс.

Тимон и Пумба обрели голоса

После успеха «Книги джунглей» Фавро присоединился к работе над созданием игрового фильма студии Disney «Король лев» в качестве режиссёра. Сценарий картины напишет Джефф Натансон («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»).

Один из величайших мультфильмов всех времён «Король лев» собрал в мировом прокате $968,8 млн, а также получил два «Оскара»: за песню Элтона Джона Can You Feel the Love Tonight и за музыку Ханса Циммера.

Интересно, что сборы «Книги джунглей» почти сравнялись с результатами мультфильма «Король лев»: вышедший в апреле 2016 года фильм Фавро собрал $965,8 млн.

Компания Disney, похоже, основательно взялась за создание игровых фильмов по мотивам собственных легендарных произведений. Так, в марте состоялась премьера «Красавицы и чудовища» с Эммой Уотсон в главной роли, в то время как Тим Бёртон работает над другим диснеевским проектом «Дамбо» с участием Тома Хэнкса.
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фильмы
ДамбоКнига джунглейКороль ЛевКрасавица и чудовищеПарки и зоны отдыхаПираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

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Тимон и Пумба обрели голоса фотографии
Тимон и Пумба обрели голоса фотографии
Тимон и Пумба обрели голоса фотографии
Тимон и Пумба обрели голоса фотографии
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