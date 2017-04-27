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«Отличница» открыла «Движение»

27 апреля
2017 год

Новости кино >>
27 апреля 2017
5-й Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» начал свою работу в Омске. По красной дорожке на церемонию открытия, которая традиционно проходит в Омском академическом театре драмы, прошли известные российские кинематографисты: режиссёры Алексей Попогребский, Алексей Федорченко, Ангелина Никонова, актёры Анна Михалкова, Светлана Камынина, Анна Слю, Ольга Сутулова, Александр Паль, Денис Шведов, Сергей Безруков, Егор Корешков, Олег Долин, Владимир Мишуков, продюсеры Сабина Еремеева, Юлия Мишкинене, Валерий Федорович.

«Отличница» открыла «Движение»

Церемония открытия была посвящена творчеству художника Михаила Врубеля, который родился в Омске. Режиссёром церемонии выступил Алексей Агранович. Главные роли в постановке исполнили Александр Стриженов и Никита Ефремов.

«Отличница» открыла «Движение»

Председатель жюри основного конкурса, режиссёр Алексей Попогребский: «В 1995 году я проходил практику по клинической психологии в замечательной психиатрической клинике на улице 8 марта, раньше она называлась клиника доктора Усольцева и там Михаил Александрович Врубель проходил лечение. И он там совершил один из самых странных актов, которые художник мог совершить за свою жизнь. Он, находясь на лечении в психиатрической лечебнице, спроектировал ограду вокруг неё. Это парадокс, который не давал мне покоя. Что я хочу пожелать? Чтобы то, чем мы занимаемся на вверенном нам участке с нашими мелкими безумствами по сравнению с этим великим человеком, не было строительством очень красивой ограды вокруг нашего маленького дурдома. Я хочу, чтобы мы строили те вещи, которые не будут ограничивать наше движение».

«Отличница» открыла «Движение»

На открытии состоялась премьера телесериала «Отличница» режиссёра Оксаны Карас, чья лента «Хороший мальчик» получила гран-при фестиваля «Кинотавр» в 2016 году. «Отличница» снималась как восьмисерийный телевизионный проект. Сокращенная версия сделана специально для фестиваля «Движение».

Телефильм «Отличница» омским зрителям представили актёры Владимир Мишуков, Яна Гладких, Никита Ефремов, продюсеры Юлия Разумовская и Олег Пиганов. «Отличница» участвует в основном конкурсе кинофестиваля «Движение».

«Отличница» открыла «Движение»

Оксана Карас: «Эта картина не прикидывается полным метром, но я безумно благодарна Стасу за предложение сделать сокращенную версию специально для фестиваля «Движение». Это увлекательная площадка для поисков и экспериментов».

Конкурсная программа фестиваля «Движение» состоит из трёх секций. В программе полнометражных фильмов «Движение. Вперед» в этом году представлено семь фильмов, жюри возглавляет режиссёр Алексей Попогребский. Конкурс неигровых картин «Движение. Жизнь» состоит из девяти фильмов, оценит которые жюри под руководством режиссёра Алексея Федорченко. В секции короткометражного кино «Движение. Начало» будет представлено 10 лент, победителя определит жюри во главе с продюсером Сабиной Еремеевой.

Фестиваль «Движение» будет проходить в Омске до 29 апреля.
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«Отличница» открыла «Движение» фотографии
«Отличница» открыла «Движение» фотографии
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