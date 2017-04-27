«Отличница» открыла «Движение»

5-й Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» начал свою работу в Омске. По красной дорожке на церемонию открытия, которая традиционно проходит в Омском академическом театре драмы, прошли известные российские кинематографисты: режиссёры Алексей Попогребский
, Алексей Федорченко
, Ангелина Никонова
, актёры Анна Михалкова
, Светлана Камынина
, Анна Слю
, Ольга Сутулова
, Александр Паль
, Денис Шведов
, Сергей Безруков
, Егор Корешков
, Олег Долин
, Владимир Мишуков
, продюсеры Сабина Еремеева
, Юлия Мишкинене
, Валерий Федорович
.
Церемония открытия была посвящена творчеству художника Михаила Врубеля, который родился в Омске. Режиссёром церемонии выступил Алексей Агранович
. Главные роли в постановке исполнили Александр Стриженов
и Никита Ефремов
.
Председатель жюри основного конкурса, режиссёр Алексей Попогребский: «В 1995 году я проходил практику по клинической психологии в замечательной психиатрической клинике на улице 8 марта, раньше она называлась клиника доктора Усольцева и там Михаил Александрович Врубель проходил лечение. И он там совершил один из самых странных актов, которые художник мог совершить за свою жизнь. Он, находясь на лечении в психиатрической лечебнице, спроектировал ограду вокруг неё. Это парадокс, который не давал мне покоя. Что я хочу пожелать? Чтобы то, чем мы занимаемся на вверенном нам участке с нашими мелкими безумствами по сравнению с этим великим человеком, не было строительством очень красивой ограды вокруг нашего маленького дурдома. Я хочу, чтобы мы строили те вещи, которые не будут ограничивать наше движение».
На открытии состоялась премьера телесериала «Отличница»
режиссёра Оксаны Карас
, чья лента «Хороший мальчик»
получила гран-при фестиваля «Кинотавр» в 2016 году. «Отличница» снималась как восьмисерийный телевизионный проект. Сокращенная версия сделана специально для фестиваля «Движение».
Телефильм «Отличница» омским зрителям представили актёры Владимир Мишуков, Яна Гладких
, Никита Ефремов, продюсеры Юлия Разумовская
и Олег Пиганов
. «Отличница» участвует в основном конкурсе кинофестиваля «Движение».
Оксана Карас: «Эта картина не прикидывается полным метром, но я безумно благодарна Стасу за предложение сделать сокращенную версию специально для фестиваля «Движение». Это увлекательная площадка для поисков и экспериментов».
Конкурсная программа фестиваля «Движение» состоит из трёх секций. В программе полнометражных фильмов «Движение. Вперед» в этом году представлено семь фильмов, жюри возглавляет режиссёр Алексей Попогребский. Конкурс неигровых картин «Движение. Жизнь» состоит из девяти фильмов, оценит которые жюри под руководством режиссёра Алексея Федорченко. В секции короткометражного кино «Движение. Начало» будет представлено 10 лент, победителя определит жюри во главе с продюсером Сабиной Еремеевой.
Фестиваль «Движение» будет проходить в Омске до 29 апреля
.
обсуждение >>