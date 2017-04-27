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Константин Крюков оставил отпечатки на «Аллее достижений»

27 апреля
2017 год

Новости кино >>
27 апреля 2017
В Москве в кинотеатре «Люксор Центр» прошла премьера новой приключенческой комедии «Спасти Пушкина». Лента рассказывает об учениках современной московской гимназии им. Пушкина, решивших во что бы то ни стало уберечь от смерти на дуэли великого поэта, который дал имя их школе. Ребята изобретают машину времени и похищают Александра Сергеевича из прошлого за секунду до выстрела Дантеса. Теперь Пушкин гуляет по Москве XXI века и удивляется почитанием его литературного гения спустя века. Но так ли безопасно будет поэту в нашем времени?!

Константин Крюков оставил отпечатки на «Аллее достижений»

Главные роли в фильме исполнили Константин Крюков, Ирина Крутик, Юрий Гальцев, Сергей Рост, Влад Красавин и другие. Режиссёрами выступили Филипп Коршунов и Павел Мирзоев, продюсерами - Юрий Обухов, Алексей Рязанцев и Константин Асташев.

Главным героем московской премьеры «Спасти Пушкина» стал исполнитель роли поэта Константин Крюков. Он активно общался с многочисленной прессой, раздавал автографы гостям премьеры и даже принял участие в церемонии закладки отпечатков рук на «Аллее достижений» кинотеатра «Люксор Центр».

Комедия выходит в прокат 27 апреля.
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Спасти Пушкина

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Константин Крюков оставил отпечатки на «Аллее достижений» фотографии
Константин Крюков оставил отпечатки на «Аллее достижений» фотографии
Константин Крюков оставил отпечатки на «Аллее достижений» фотографии
Константин Крюков оставил отпечатки на «Аллее достижений» фотографии
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