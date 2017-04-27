ревью

Константин Крюков оставил отпечатки на «Аллее достижений»

5-й Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» начал свою работу в Омске.

Новости театра

Александр Калягин сыграет зрелого Хлестакова

Народный артист выйдет на сцену в свой 75-й день рождения.