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Что было после «Прометея»?

27 апреля
2017 год

Новости кино >>
27 апреля 2017
20th Century Fox выложила в Сеть короткий ролик, связывающий события фильмов Ридли Скотта «Прометей» и «Чужой: Завет». В двухминутном видео Элизабет Шоу (Нуми Рапас) и андроид Дэвид (Майкл Фассбендер), выжившие после бойни на планете LV-223, отправляются на родину Создателей. Шоу чинит андроида, который затем вводит её в состояние анабиоза. В конце видео корабль прибывает на планету, где явно обитает технологически продвинутая раса.



Завершается ролик цитатой из стихотворения Перси Шелли «Озимандия» (в котором речь идет о тщете земного бытия и скоротечности времени): «Мои дела, цари, узрите и отчайтесь!».

«Прометей» вышел в 2012 году. Действие в фильме происходит до событий «Чужого» 1979 года. По сюжету экипаж корабля «Прометей» отправляется в систему Дзета Сетки на поиски создателей человечества.

«Чужой: Завет» выйдет на экраны кинотеатров 19 мая.
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