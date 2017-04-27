Каннский фестиваль объявил состав звёздного жюри

Организаторы 70-го Каннского кинофестиваля обнародовали полный состав жюри под председательством испанского режиссёра Педро Альмодовара
. Выбирать победителей одного из самых престижных киносмотров будут ещё восемь человек: четыре женщины и четыре мужчины.
Как сообщает ТАСС, в жюри Каннского кинофестиваля в этом году вошли американские актёры Уилл Смит
и Джессика Честейн
, итальянский режиссёр Паоло Соррентино
, южнокорейский режиссёр Пак Чхан-Ук
, французская актриса, сценарист и режиссёр Аньес Жауи
, французский композитор Габриэль Ядер
, китайская актриса Фань Бинбин и немецкий режиссёр Марен Аде
.
Смотр начнётся 17 мая
на Лазурном берегу Франции и завершится церемонией награждения лауреатов 28 мая
. В тот же день состоится показ лучшего фильма фестиваля, удостоенного «Золотой пальмовой ветви».
В этом году в основном конкурсе примут участие два российских фильма: «Нелюбовь» Андрея Звягинцева
и «Кроткая» Сергея Лозницы
(последний создавался совместными усилиями Литвы, России, Франции, Германии, Украины и Нидерландов). Также в программу «Особый взгляд» вошла «Теснота» Кантемира Балагова
, ученика Александра Сокурова
.
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