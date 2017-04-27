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Каннский фестиваль объявил состав звёздного жюри

27 апреля
2017 год

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27 апреля 2017
Организаторы 70-го Каннского кинофестиваля обнародовали полный состав жюри под председательством испанского режиссёра Педро Альмодовара. Выбирать победителей одного из самых престижных киносмотров будут ещё восемь человек: четыре женщины и четыре мужчины.

Каннский фестиваль объявил состав звёздного жюри

Как сообщает ТАСС, в жюри Каннского кинофестиваля в этом году вошли американские актёры Уилл Смит и Джессика Честейн, итальянский режиссёр Паоло Соррентино, южнокорейский режиссёр Пак Чхан-Ук, французская актриса, сценарист и режиссёр Аньес Жауи, французский композитор Габриэль Ядер, китайская актриса Фань Бинбин и немецкий режиссёр Марен Аде.

Смотр начнётся 17 мая на Лазурном берегу Франции и завершится церемонией награждения лауреатов 28 мая. В тот же день состоится показ лучшего фильма фестиваля, удостоенного «Золотой пальмовой ветви».

В этом году в основном конкурсе примут участие два российских фильма: «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Кроткая» Сергея Лозницы (последний создавался совместными усилиями Литвы, России, Франции, Германии, Украины и Нидерландов). Также в программу «Особый взгляд» вошла «Теснота» Кантемира Балагова, ученика Александра Сокурова.
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