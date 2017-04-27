До забастовки голливудских сценаристов осталось 4 дня

Гильдия сценаристов Америки и Альянс кино- и телепродюсеров по-прежнему не могут прийти к компромиссу, несмотря на приближающийся срок забастовки, назначенный на 1 мая
. Если конфликт не удастся разрешить до конца этой недели, под ударом окажутся такие сериалы как «Ходячие мертвецы»
, «Американская история ужасов»
, «Звёздный путь: Дискавери»
, «Нелюди»
, а также Saturday Night Live и другие ночные ток-шоу.
Сценаристы требуют увеличения минимальных сборов для самых низкооплачиваемых авторов на 3%
. На фоне рекордных прибылей компаний в $51 млрд.
средняя зарплата телевизионных продюсеров и сценаристов снизилась на 23%
. Ещё одно требование – увеличение взносов в план медицинского страхования Гильдии на 1,5%
, который в последнее время страдает от дефицита.
Особое недовольство членов Гильдии вызывает отсутствие прозрачности стриминговых сервисов вроде Netflix и Amazon, работающих по подписке и не предоставляющих данных о количестве просмотров. Таким образом, крайне сложно разработать формулу остатков – сборов за повторные показы. Сценаристы требуют, чтобы эти компании платили остатки, соразмерные тем, что предлагают кабельные каналы. Кроме того, расцвет стриминговых сервисов привёл к тому, что количество серий в сезонах сериалов сократилось: вместо прежних 20 эпизодов теперь всё чаще один сезон насчитывает до 13 серий. В то же время перерывы между сезонами стали длиннее, вплоть до одного года, а значит, сценаристы длительное время вообще остаются без работы. Дело в том, что контракт Альянса кино- и телепродюсеров запрещает сценаристам работать на других телевизионных передачах, даже если их основной проект находится на «каникулах».
Если до конца недели Гильдия и Альянс не придут к соглашению, первым под удар попадёт восьмой сезон «Ходячих мертвецов», производственный цикл которого должен начаться день в день с забастовкой – 1 мая. Сериал традиционно выходит в октябре, и если весной его создатели не приступят к работе, шоу окажется под угрозой срыва. Ещё одна осенняя премьера – «Американская история ужасов», седьмой сезон которой должен выйти на Хэллоуин. Сценарий ещё не закончен, его следует доработать до начала съёмок, так что поклонники могут не дождаться хоррора, на этот раз посвящённого прошедшим президентским выборам в США.
Очередной сезон сериала «Звёздный путь: Дискавери» и так уже дважды откладывался: сначала с февраля на май, а затем и вовсе на конец лета – начало осени. Производство 13 серий по-прежнему незакончено, в том числе не дописаны части сценария. Если забастовка начнётся, планы CBS опять пойдут прахом. Не чувствует себя в безопасности даже Marvel, собиравшийся запустить на ABC мини-сериал «Нелюди». В отличие от многих осенних проектов, шоу уже имеет дату релиза – 1 сентября
должна состояться премьера в IMAX, а на телеэкраны супергеройский сериал о королевской семье расы Нелюдей должен выйти 26 сентября
. Если конечно сценаристы не выйдут на улицы.
К счастью, поклонники «Игры престолов»
и «Твин Пикс»
могут выдохнуть: производство этих сериалов успешно завершилось, осталось только дождаться новых сезонов, которые выйдут 16 июля
и 21 мая
соответственно. Первая серия «Американских богов»
выйдет уже в это воскресенье, так что поклонники творчества Нила Геймана тоже могут расслабиться. Также, закончилась работа над вторым сезоном сериала «Очень странные дела»
, который выйдет на Netflix 31 октября
.
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