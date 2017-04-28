Студия Universal собирается снять фильм о Мадонне

Продюсеры Universal Pictures намерены заняться производством биографического фильма «Блондинка с амбициями»
, в основу которого ляжет сценарий Элиз Холландер
, возглавивший «Чёрный список» в 2016 году. Действие байопика будет происходить в 1980-х годах в Нью-Йорке во время работы Мадонны
над первым альбомом.
На следующий день после таких заявлений студии певица, с которой никто не посоветовался, прежде чем снимать о ней фильм, написала в соцсетях, что только она может рассказать свою историю.
Мадонна: «Никто не знает того, что я знаю и что видела. Только я могу рассказать свою историю. Любой, кто попытается это сделать за меня – шарлатан и дурак. Желание получить всё и сразу без особых усилий стало настоящей болезнью нашего общества».
Студия Universal пока не комментировала замечания Мадонны. Между прочим, вице-председатель NBCUniversal Рон Мейер
когда-то представлял интересы певицы, будучи агентом в Creative Artists Agency.
Так или иначе, у предстоящего фильма уже есть продюсеры – Бретт Рэтнер
(«Час пик»
) и Майкл де Лука
(«Пятьдесят оттенков серого»
). Кто исполнит главные роли и займётся постановкой «Блондинки с амбициями» пока неясно.
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