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Студия Universal собирается снять фильм о Мадонне

28 апреля
2017 год

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28 апреля 2017
Продюсеры Universal Pictures намерены заняться производством биографического фильма «Блондинка с амбициями», в основу которого ляжет сценарий Элиз Холландер, возглавивший «Чёрный список» в 2016 году. Действие байопика будет происходить в 1980-х годах в Нью-Йорке во время работы Мадонны над первым альбомом.

Студия Universal собирается снять фильм о Мадонне

На следующий день после таких заявлений студии певица, с которой никто не посоветовался, прежде чем снимать о ней фильм, написала в соцсетях, что только она может рассказать свою историю.

Мадонна: «Никто не знает того, что я знаю и что видела. Только я могу рассказать свою историю. Любой, кто попытается это сделать за меня – шарлатан и дурак. Желание получить всё и сразу без особых усилий стало настоящей болезнью нашего общества».

Студия Universal пока не комментировала замечания Мадонны. Между прочим, вице-председатель NBCUniversal Рон Мейер когда-то представлял интересы певицы, будучи агентом в Creative Artists Agency.

Так или иначе, у предстоящего фильма уже есть продюсеры – Бретт Рэтнер («Час пик») и Майкл де Лука («Пятьдесят оттенков серого»). Кто исполнит главные роли и займётся постановкой «Блондинки с амбициями» пока неясно.
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Студия Universal собирается снять фильм о Мадонне фотографии
Студия Universal собирается снять фильм о Мадонне фотографии
Студия Universal собирается снять фильм о Мадонне фотографии
Студия Universal собирается снять фильм о Мадонне фотографии
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