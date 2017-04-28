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Новый фильм Романа Полански покажут на Каннском кинофестивале

28 апреля
2017 год

Новости кино >>
28 апреля 2017
Каннский кинофестиваль обновил программу. Вне конкурса будет показан новый фильм режиссёра Романа Полански «Основано на реальных событиях». Психологический триллер расскажет историю писательницы и её одержимого поклонника. Главные роли исполнили Ева Грин, Эммануэль Сенье и Венсан Перес. Сценарий, основанный на романе французской писательницы Дельфин де Виган, написали Полански и Оливье Ассайас.

Новый фильм Романа Полански покажут на Каннском кинофестивале

Основной конкурс пополнился фильмом «Квадрат» шведского режиссёра Рубена Эстлунда («Форс-мажор»). В главных ролях снялись Элизабет Мосс («Высотка», «Рассказ служанки») и Доминик Уэст, сыгравший Хемингуэя в «Гении». Эстлунд уже побеждал в Каннах: в 2014 году он был удостоен премии «Особый взгляд».

Ранее в основной конкурс Каннского кинофестиваля, который начнётся 17 мая, вошли фильм Арно Деплешена «Призраки Исмаэля» (он откроет юбилейный смотр), «Роковое искушение» Софии Копполы и две картины российских режиссёров: «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Кроткая» Сергея Лозницы.

В январе Роману Полански пришлось отказаться от поста председателя премии «Сезар» после протестов феминистских организаций в связи с обвинениями режиссёра в сексуальном насилии.
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Новый фильм Романа Полански покажут на Каннском кинофестивале фотографии
Новый фильм Романа Полански покажут на Каннском кинофестивале фотографии
Новый фильм Романа Полански покажут на Каннском кинофестивале фотографии
Новый фильм Романа Полански покажут на Каннском кинофестивале фотографии
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