Новый фильм Романа Полански покажут на Каннском кинофестивале

Каннский кинофестиваль обновил программу. Вне конкурса будет показан новый фильм режиссёра Романа Полански «Основано на реальных событиях»
. Психологический триллер расскажет историю писательницы и её одержимого поклонника. Главные роли исполнили Ева Грин
, Эммануэль Сенье
и Венсан Перес
. Сценарий, основанный на романе французской писательницы Дельфин де Виган, написали Полански и Оливье Ассайас
.
Основной конкурс пополнился фильмом «Квадрат»
шведского режиссёра Рубена Эстлунда
(«Форс-мажор»
). В главных ролях снялись Элизабет Мосс
(«Высотка»
, «Рассказ служанки»
) и Доминик Уэст
, сыгравший Хемингуэя в «Гении»
. Эстлунд уже побеждал в Каннах: в 2014 году он был удостоен премии «Особый взгляд».
Ранее в основной конкурс Каннского кинофестиваля, который начнётся 17 мая
, вошли фильм Арно Деплешена «Призраки Исмаэля»
(он откроет юбилейный смотр), «Роковое искушение» Софии Копполы
и две картины российских режиссёров: «Нелюбовь» Андрея Звягинцева
и «Кроткая» Сергея Лозницы
.
В январе Роману Полански пришлось отказаться от поста председателя премии «Сезар» после протестов феминистских организаций в связи с обвинениями режиссёра в сексуальном насилии.
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