«Святая Анна» выбрала «Молоко»

В Москве завершился 24-й ежегодный Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». В этот раз для участия в фестивале пришло почти 600 заявок, не считая тех, что пришли из-за рубежа. По правилам смотра, жюри не могло включить их в конкурс, однако, по словам президента фестиваля Михаила Пореченкова
, со следующего года это станет возможным.
Лучшим игровым фильмов этого года была признана работа Дарьи Власовой «Молоко»
. Короткометражка начинается с того, что у одной семьи на кухне внезапно появляется корова. Но они не особо на неё реагируют. Герои абсурдистской комедии просто привыкают к корове, так же, как можно привыкнуть к новому холодильнику. Все кроме деда, который видит в парнокопытном своего давнего врага.
Дарья Власова призналась, что найти корову оказалось нелегко.
Дарья Власова: «Продюсер купила корову, потому что оказалось, что купить корову гораздо дешевле, чем снять её на четыре дня, потом произошла подмена коровы, потому что купленная корова была беременна».
«Молоко» не первый раз участвует в смотрах, так в феврале фильм участвовал в молодёжной программе 67-го Берлинского международного кинофестиваля.
В конкурсе документального кино «Святой Анны» выиграл фильм-автопортрет Владлены Санду «Святый Боже»
, рассказывающий историю семьи, подвергнувшейся вооружённому нападению и вынужденной покинуть Грозный. Лучшим анимационным фильмом стала «Тучка и кит» Алёны Томиловой
– четырёхминутный мультфильм о дружбе весёлой тучки и огромного кита.
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