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Критикам раздали «Слонов»

28 апреля
2017 год

Новости кино >>
28 апреля 2017
Гильдия киноведов и кинокритиков вручила дипломы и премии «Слон» за произведения в области киноведения и кинокритики, созданные в 2016 году. Почётного «Слона» имени Мирона Черненко за честь, достоинство и вклад в профессию получил Юрий Богомолов. В номинации Мастер «за многолетнюю успешную, плодотворную и оказавшую влияние на развитие отечественной кинокритики творческую деятельность» была отмечена Эльга Лындина. Кинокритик Денис Рузаев был удостоен премии памяти Михаила Левитина молодому кинокритику «за аналитические статьи о кино, рецензии и интервью на порталах lenta.ru, colta.ru, seance.ru.».

Критикам раздали «Слонов»

Полный список призов и дипломов:

Призы и дипломы за достижения в области киноведения и кинокритики в 2016 году:

Приз «Слон» в номинации: Справочная литература;

Александру Дерябину – за Биофильмографический справочник «Создатели фронтовой кинолетописи». Госфильмофонд РФ. – М., 2016.

Приз «Слон» в номинации: История отечественного кино

1. Ирине Гращенковой, Валерию Фомину – за книгу «История российской кинематографии». М.: «Канон +», 2016.

2. Дарье Горшковой – за книгу «История российской мультипликации. ХХ век». М.: ИД «Варио», 2016.

Диплом в номинации: История отечественного кино

1. Валерию Фомину и Александру Дерябину – завершение проекта «Летопись Российского кино. 1965-1991. В пяти томах..- М.: РООИ «Реабилитация», 2016

2. Елене Алексеевой – за книгу «Казань. Кинематограф. Из века в век (1897-2014)». Казань: Центр инновационных технологий, 2016.

Приз «Слон» в номинации: История зарубежного кино

1. Роману Арбитману – за книгу «Серийные любимцы: 105 современных сериалов, на которые не жаль потратить время: [Путеводитель по современным англоязычным сериалам]». . М.: Центрполиграф. 2016.

2. Лилии Шитенбург – за книгу «Труппа Ее Величеств». – СПб.: Сеанс, 2016.

Диплом в номинации: теория кино.

Максиму Казючицу – за книгу «Неигровое. Экспериментальный и документальный фильм в США, Канаде и России 1950 – 2000-х гг.» М.: Академия Медиаиндустрии, 2016.

Приз «Слон» в номинации: Киноведение и смежные науки

1. Олегу Ковалову – за книгу «Из(л)учение странного». Т.1. СПб.: Сеанс, 2016.

2. Александру Фёдорову – за расширение рамок традиционного киноведения в исследовании медиакультуры и новых форм экранных искусств

Приз «Слон» в номинации: Кинокритика

Александру Тимофеевскому – за книгу «Весна Средневековья». СПб.: Сеанс. 2016.

Диплом в номинации «Статьи в периодических изданиях»

Эмили Деменцовой – за многочисленные блестяще написанные статьи в СМИ об актуальном кино

Приз «Слон» в номинации: Персоналии

1. Марине Косиновой, Валерию Фомину – за книги «Как снять шедевр: История создания фильмов А.Тарковского, снятых в СССР: «Иваново детство», «Андрей Рублёв». – М.: Канон+, 2016, и «Музыка Баха звучит как-то не по-советски…»: История создания фильмов А.Тарковского, снятых в СССР: «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». – М.: Канон+, 2017 (фактический выхода в свет – 2016).

2. Елене Огневой – за книгу «Иван Пырьев». — Барнаул, 2016.

Диплом в номинации: Персоналии

1. Александру Позднякову – за книгу «Большой Герман». – СПб.: Киностудия «Кино-Мельница», 2016.

2. Наталье Галаджевой – составителю книги «Кинооператор Игорь Слабневич». М.: «Белый ветер», 2016.

Приз «Слон» в номинации: Мемуары

1. Алексею Злобину – за книгу «Яблоко от яблони: Герман, Фоменко и другие опровержения Ньютонова закона». – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2016.

2. Александру Гордону – за книгу «Тучерез, или Невероятное вероятно». – М.: Бослен, 2016 г.

3. Вере Зелинской – за книгу «Запах метеолы».. – СПб: Borey art center, 2016.

Приз «Слон» в номинации: Издательский проект

Журнал «Сеанс» (№ 64, материалы о Фасбиндере) — «За создание коллективной монографии в форме журнального издания»

Источник: Союз кинематографистов России
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